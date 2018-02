El fondo Amber Capital tendrá el 24% de Prisa tras la ampliación de capital y reforzará a Polanco y a Mirat

El fondo de inversión Amber Capital va a reforzar su posición como primer accionista de Prisa una vez que concluya la ampliación de capital que ha puesto en marcha la compañía para afrontar sus problemas financieros. Según han confirmado fuentes cercanas a la sociedad que controla el empresario Joseph Oughourlian el objetivo es elevar un 6% la participación en el capital y alcanzar el 24%.

La familia Polanco seguirá también siendo el segundo máximo accionista de Prisa, pero en este caso no ampliará su peso sino que evitará la dilución al poseer un 15,4% de las acciones. La financiación para acudir a la ampliación la ha conseguido la familia Polanco gracias al Banco Santander, que tras la conversión de deuda en títulos de Prisa es quien lleva el timón de la operación de recapitalización de Prisa y que tiene un 4,2% del capital.

El banco británico HSBC, que es ahora el tercer accionista con el 14,4%, podría rebajar su peso en el capital hasta el 9% tras la ampliación; mientras que el socio mexicano de los Polanco (el grupo Herradura), que en la actualidad tiene el 8,9%, está barajando vender sus derechos de suscripción a otro inversor del país centroamericano.

La gran duda está en la posición de Telefónica, que posee un 13% del capital y que podría diluir su participación. El presidente del grupo de telecomunicaciones, José María Álvarez–Pallete, ya ha indicado que no se trata de una participación estratégica y que tarde o temprano Telefónica saldrá de Prisa. No obstante, las fuentes consultadas indican que el Gobierno está interesado en que la operadora se mantenga en el accionariado del grupo editor.

Por su parte, CaixaBank posee en la actualidad un 4,9% y, aunque podría ir a la ampliación, desde la entidad financiera recuerdan que –como en el caso de Telefónica– tampoco es una participación estratégica, lo que abre la puerta a su desinversión en el futuro.

Prisa comunicó en el arranque de la ampliación de capital a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está garantizada porque los máximos accionistas se han comprometido a suscribirla. Para llevar a cabo la colocación el grupo ha contratado al Banco Santander y a Morgan Stanley como coordinadores globales y entidades aseguradoras de la ampliación, es decir, que si Prisa no logra los 563 millones de euros serán estos bancos quienes cubran la diferencia.

Amber logró la sustitución de Cebrián

Amber Capital fue el máximo artífice de la sustitución de Juan Luis Cebrián en la presidencia, cargo que ahora ocupa Manuel Polanco. Previamente había logrado situar a Manuel Mirat como consejero delegado del grupo editorial.

Tal como avanzó OKDIARIO, el nuevo presidente de Prisa ha decidido paralizar la venta de la editorial Santillana, impulsada por Cebrián, tras convencer al resto del consejo de administración de que no se debe sacrificar la joya de la corona para sanear las finanzas del grupo. La prioridad ahora es cerrar la ampliación de capital y cristalizar el acuerdo para refinanciar la elevada deuda de la compañía.

Además de Mirat y Polanco el otro hombre fuerte del consejo de administración de Prisa es Javier Monzón, candidato del Santander a suceder a Cebrián y que es la persona de confianza de Ana Botín en el grupo editor.

La clave para estos balones de oxígeno es la salida de Cebrián de la presidencia, que ha desatascado las negociaciones que mantienen Santander, CaixaBank, HSBC y varios hedge funds internacionales para evitar que los vencimientos de deuda pongan a Prisa al borde del abismo financiero.

César Alierta no tira la toalla

Por otra parte, el ex presidente de Telefónica, César Alierta, no ha tirado la toalla en su proyecto de liderar la gestión de Prisa. Su objetivo es capitanear el grupo editor y, para ello, tiene tres alternativas en marcha después de que no haya podido adquirir a Telefónica el 13% del capital que tiene la operadora, porcentaje por el que ha estado dispuesto a pagar 25 millones de euros. La operadora que preside José María Álvarez–Pallete sostiene que ni Alierta ni nadie de su entorno presentó una oferta firme.

La primera estrategia de Alierta gira en torno al grupo Henneo, que edita El Heraldo de Aragón y que ha desembarcado en el mundo del periodismo digital con la adquisición de lainformación.com. Las fuentes consultadas indican que está es la opción preferida por el empresario para configurar un gran medio de comunicación aragonés de referencia, para lo cual contaría también con el apoyo de Ibercaja.

La segunda opción es a través del Grupo Planeta. Alierta está manteniendo conversaciones con el vicepresidente de la compañía, José Lara, para convencerle de la conveniencia de que se convierta en su socio para determinar la estrategia de Prisa. El principal argumento que está utilizando es que Prisa carece de una estrategia que le permita asegurar su futuro y que necesita un socio con experiencia en medios de comunicación para sacar a la empresa del atolladero.

La tercera opción que baraja Alierta si fracasan las dos anteriores es buscar en el extranjero algún grupo mediático interesado en aprovechar la ocasión para convertirse en accionista de referencia del grupo editor.