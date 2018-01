Vodafone corta dos líneas a un cliente por una deuda que saldó hace 6 meses

Vodafone ha cortado dos líneas a un cliente por una deuda que afrontó hace ahora seis meses. En su web continúa figurando la deuda y el mensaje conminando al pago.

Fernando asegura a OKDIARIO sentirse ‘extorsionado’ por la empresa que durante meses atormentó a su mujer con mensajes SMS “de corte del suministro a pesar del pago”. Vodafone le reclamaba un dinero que pagó tal y como muestran las facturas del banco remitidas a OKDIARIO:

Pese a ello, seis meses más tarde, sigue apareciendo la deuda en la web:

Después de numerosas llamadas al 22123 consigue contactar con el departamento de cobros. Fernando pregunta en esa llamada qué necesita la operadora para cancelar la deuda (ya pagada), a lo que Vodafone le pide un fax con el detalle del pago. Una “sorpresa mayúscula”, asegura Fernando, que “una empresa tecnológica que sólo se pueda comunicar por fax”. No obstante, envía el fax “y se comprometen a llamarme para asegurar que está todo correcto”.

El tiempo pasa y Vodafone no da señales. Pese a ello, no cesa el tormento de SMS, el recordatorio en la web y en la aplicación “blandiendo de manera amenazadora” la ‘deuda’ ya pagada. Fernando vuelve a llamar al 22123 , “y tras, no poco trabajo, me vuelven a pasar con el departamento de cobros”.

La odisea continúa mes tras mes hasta que llega enero y Vodafone corta las líneas en las que aún sigue figurando la famosa deuda que Fernando pagó en agosto. Vuelve a ponerse en contacto con Vodafone. Consigue que le faciliten un correo electrónico donde solicita que reactiven sus línea. Le prometen un un plazo de 1 a 4 horas tras reconocer que se trata de un error donde el “sistema tiene un problema en el casamiento de pagos pero ‘que en ningún caso se cortarán los teléfonos por ese motivo'”. Por desgracia, Fernando lleva más de 20 días con sus líneas cortadas.

Vodafone afirma que si ha habido un error se debe corregir

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la operadora británica que asegura que “si ha habido un error, hay que corregirlo. Es la obligación de la compañía es corregirlo”.