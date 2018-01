Nadal renuncia a llevar a los tribunales a la CNMV y asume la autorización de la OPA de Atlantia sobre Abertis

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha decidido no cumplir la amenaza de llevar a los tribunales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por no anular la Oferta Pública de Adquisición (OPA), lanzada por el grupo italiano para adquirir la concesionaria española Abertis. Fuentes gubernamentales han confirmado a OKDIARIO que los servicios jurídicos del Ejecutivo desaconsejan presentar el recurso contencioso–administrativo porque los tribunales darían la razón al organismo supervisor que preside Sebastián Albella.

“La decisión de presentar el recurso se debería tomar en Consejo de Ministros y parece claro que existe una oposición total a judicializar la OPA de Atlantia, ya que al descrédito reputacional que se produciría por atentar contra el libre mercado europeo se añadiría el perjuicio económico que se podría generar en los accionistas de Abertis obstaculizando la oferta del grupo italiano y sentando las bases para futuras demandas“, señalan las fuentes consultadas.

De esta forma, triunfa la tesis defendida por el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, que ha trasladado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se debe respetar la decisión de la CNMV de mantener la OPA del grupo italiano; especialmente después de que Atlantia haya solicitado la correspondiente autorización al Gobierno (aunque no lo hiciera en el folleto de la oferta, como le reclama Nadal).

La decisión del Ejecutivo de pedir a la CNMV –mediante dos requerimientos de los Ministerios de Fomento y Energía– la anulación (o revocación) de la OPA lanzada por la empresa controlada por la familia Benetton se fundamentó en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. Este organismo consideraba “razonable” la postura del Gobierno respecto a la necesidad de que todo potencial comprador de Abertis le pida autorización, ya que la concesionaria tiene entre sus activos autopistas de peaje de titularidad pública e Hispasat.

Atlantia justificó en el folleto de la OPA presentado a la CNMV que no pidió autorización al Gobierno español para realizar la oferta porque ni Abertis ni Hispasat tienen por objeto social actividades relacionadas directamente con la defensa nacional de España. A pesar de ello se comprometió a vender la participación en el operador de satélites una vez controlara la concesionaria española y, posteriormente a la presentación del folleto, solicitó la autorización requerida.

Oficialmente, Nadal y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, están a la espera de conocer un segundo informe de la Abogacía del Estado para decidir si presenta el recurso (que fuentes jurídicas apuntan que debería presentarse en la Audiencia Nacional) antes del próximo 8 de marzo. Sin embargo, la realidad es que en estos momentos ambos descartan seguir esta vía, lo que abre la puerta a que Atlantia continúe en la pugna con ACS para adquirir Abertis.

El consejo de administración de Atlantia esperará a que la CNMV apruebe el folleto de contraopa presentado por ACS, a través de su filial Hotchief, lo que se producirá el próximo mes de febrero. Será entonces cuando el grupo italiano mejore su oferta inicial superando los 16,5 euros por título que planteó en el folleto de OPA y –según indican fuentes cercanas al presidente de Atlantia– y situando el importe incluso por encima de los 18,7 euros que ofrece ACS a los accionistas de Abertis.

El grupo español que preside Florentino Pérez plantea un desembolso de 18.600 millones, de los cuales el 20% de la operación se abonaría mediante el canje de 0,1281 títulos de Hochtief por cada acción del grupo de autopistas y satélites. Por su parte, la OPA de Atlantia (antes de la mejora) está valorada en 16.341 millones de euros, de los que el 23% corresponderían al canje de 0,697 títulos propios por cada uno de la firma española con el que busca materializar el 23% de la oferta.

Respecto a la posibilidad de que Hotchief se vea obligado a elevar el importe de la OPA (situado en 18,76 euros por acción) si Atlantia mejora su propuesta inicial el consejero delegado de ACS y presidente de Hotchief, Marcelino Fernández Verdes, pidió en una intervención pública el pasado octubre que es mejor “no adelantar acontecimientos”, aunque si esto se produce el grupo español “analizará las alternativas”.

Fernandez Verdes apuntó que la financiación de la operación está garantizada, aunque no descartó realizar una emisión de deuda mediante bonos híbridos si es necesario. No obstante confía en que la ampliación de capital de Hotchief y las desinversiones de los activos no estratégicos de Abertis –sin olvidarse de los 1.200 millones que pueden aportar los minoristas de la empresa alemana– sean suficientes para financiar la oferta, incluso si hay que mejorarla.

En todo caso, el mercado espera que esta guerra de OPA´s pueda llegar aún más lejos, ya que las acciones de Abertis cotizan en los 19,3 euros por título a media sesión de la jornada bursátil de este martes. Las fuentes consultadas recuerdan que la normativa permite a los oferentes ir mejorando sus propuestas hasta que, finalmente, todo podría decidirse en una oferta en sobres cerrados en los que ni ACS ni Atlantia conocerían la propuesta económica final de su competidor.