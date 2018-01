Vodafone ha renovado la permanencia de un cliente descontento que pidió darse de baja de la operadora. Asegura que su compromiso con Vodafone terminaba en diciembre de 2017 y denuncia por correo que le han hecho “una renovación fraudulenta”. Si quiere darse de baja deberá afrontar una penalización de 85 euros.

La pesadilla de Rosa con la operadora británica empieza en noviembre de 2017 cuando, después de haber pagado dos facturas (una de ellas con un recargo de 20 euros por una devolución del banco), se pone en contacto con la operadora tras llevar varios días sin servicio.

“Tras un odisea de teleoperadores, sin que ninguno me resuelva el alta en el servicio, pido hablar con el departamento de bajas” relata a OKDIARIO. Cuando por fin se pone en contacto con dicho departamento “le comunico mi deseo de darme de baja y me dicen que tengo que esperar hasta enero, porque tengo permanencia hasta diciembre” de 2017.

El operador alega al cliente que las bajas se tramitan por teléfono

Rosa intenta acelerar el proceso y pregunta por un correo electrónico “o medio por el que pueda cursar la petición por escrito”. El operador alega que ese trámite no se hace por escrito sino “que todo es por teléfono”. Pese a ello, expresa su “voluntad para darse baja”, insiste que no quiere continuar con la compañía y reclama los 20 euros de recargo de una de sus facturas.

El tiempo pasa, llega el mes de enero y Rosa llama a Vodafone con la intención de tramitar la baja. Asegura a OKDIARIO que se pone en contacto con la operadora “me dicen que tengo permanencia hasta noviembre de 2018 y me advierte que si quiero darme de baja me penalizarán con 85 euros”.

Indignada, reprocha a Vodafone que “no prestado consentimiento para hacer una renovación de compromiso”. Pide que escuchen las grabaciones al teléfono 123 de Atención al Cliente. Efectivamente, no hay tal grabación. “El operador lo comprueba” y le confirma que “no existe grabación” confirmando su permanencia.

Vodafone niega que sea una generalidad

OKDIARIO ha preguntado a Vodafone por este caso y se ha interesado por conocer cómo se realizan las renovaciones de permanencia. Lejos de negar el caso, Vodafone afirma a este periódico que “no se puede hacer de un ejemplo categoría“. Ha admitido que “puede tratarse de una equivocación” pero niega que este sea el trato general.