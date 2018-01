El presupuesto anual de la reina Isabel II podría financiar tres temporadas de The Crown

Es más económico recrear la vida de la reina Isabel II de Inglaterra en la pantalla, es decir, en la producción de The Crown de Netflix, que mantener el día a día de la monarca de carne y hueso. La primera temporada costó alrededor de 130 millones de dólares, mientras que la Corona británica va a recibir del Tesoro 110 millones de dólares en el año fiscal 2018-2019. No obstante, según The Telegraph, el coste de la familia regia es de alrededor de 400 millones de dólares anuales, cifra con la que la compañía de EEUU podría producir hasta tres temporadas.

La serie The Crown ha estrenado recientemente la segunda temporada y se ha convertido en una de las ‘niñas bonitas’ de Netflix. La compañía de entretenimiento ha cerrado 2017 triplicando sus beneficios, ha ganado 558 millones de dólares y 117 millones de usuarios en todo el mundo.

Según la BBC, recrear la vida de la Corona británica con todo lujo de detalles en la pantalla le cuesta a Netflix la friolera de 130 millones de euros por temporada, es decir, entre 6,5 y 13 millones por cada capítulo. Mientras, el Tesoro británico brindará a la reina Isabel II 20 millones de euros menos para llevar a cabo el mantenimiento de su día a día.

En total, del erario público británico la Reina recibirá 110 millones de dólares en el año fiscal 2018/2019. La subvención soberana procede de los ingresos que generan las propiedades de la Corona, un imperio que, según The Telegraph, facturó 440 millones de dólares en el año fiscal 2016/2017. Las visitas, las ceremonias y la seguridad de los miembros de la Familia Real no están cubiertos por la subvención, por ello, según el mismo medio local, la monarquía cuesta a los británicos alrededor de 400 millones de dólares.

Teniendo en cuenta esta cifra, el presupuesto de un año fiscal de Isabel II de Inglaterra y su familia podría pagar la producción de alrededor de tres temporadas de The Crown, la serie que cuenta su vida, pero que le costaría más barato a los ciudadanos británicos.