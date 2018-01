La OCU señala a Alcampo: analiza su sello ‘saludable’ para comprobar si engaña al consumidor

Alcampo está entre la espada y la pared. La Vida Azul, un proyecto de la compañía que se basa -entre otras cosas- en el etiquetado de productos para ayudar a los consumidores a “comer mejor”, podría tener los días contados: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) va a analizar la campaña para comprobar si su sello ‘saludable’ es una “etiqueta trampa” que engaña al consumidor. La razón es sencilla: la etiqueta se encuentra, en gran parte, en productos ultraprocesados.

“Leeremos correctamente las etiquetas con el objetivo de que decida sus compras con la máxima información posible. Vamos a ver de qué se trata”, explican desde la OCU. La organización advierte de que tomarán cartas en el asunto si finalmente hay indicios de engaño en el proyecto: “A través de estas campañas, detectamos malas prácticas y las denunciamos. Si hay incumplimiento de cualquier clase, denunciaremos a la Administración de Consumo o donde corresponda“, añaden.

Las redes sociales han hecho mucho ruido estos últimos días. Twitter, Instagram y Facebook siguen en pie de guerra contra la cadena de supermercados por no retirar la campaña: miles de usuarios, que están pidiendo el boicot a la cadena, han solicitado a las diferentes organizaciones de consumo que se pronuncien al respecto.

La OCU rechaza el boicot

“OCU no está a favor de los boictos. Consideramos que lo que es necesario es que se hagan campañas informativas y reivindicativas, como la que llevamos haciendo un tiempo”, indican desde la organización.

Lo cierto es que cientos de nutricionistas han criticado a través de las redes sociales que el sello ‘saludable’ de Alcampo se encuentra en productos que cuentan con ingredientes perjudiciales para la salud.

En total, hay 354 productos azules. Entre ellos podemos encontrar barritas de cereales, chucherías, platos ultraprocesados como lasañas, croquetas, helados con grasas hidrogenadas, azúcar moreno o los clásicos mantecados nevaditos. “La etiqueta azul engaña al consumidor porque hace alusión a que vas a comer mejor y más saludable pero en realidad estás comiendo productos ultraprocesados ricos en azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados, aditivos, etc. tal y como se puede comprobar en su web y en las fotos que he denunciado por redes sociales”, señala Carlos Ríos, nutricionista y dietista y uno de los precursores del boicot a Alcampo.

La compañía, por su parte, insiste en que la selección azul: “no hace referencia a los productos más saludables, sino a aquellos productos que, dentro de su propia categoría, respetan los compromisos de la empresa (no contener Organismos Genéticamente Modificados, aceite de palma…) y han obtenido la mejor puntuación nutricional. Dicha puntuación se obtiene a partir de un algoritmo que cuantifica la cantidad de grasa saturada, sal, azúcares y proteína del producto en su conjunto; siendo las tres primeras valoradas como negativas, y la última como positiva”.