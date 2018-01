El mercado no cree que Metrovacesa valga 3.000 millones

Metrovacesa vuelve a la Bolsa este 2018. La promotora que controla Santander (en un 70%) y BBVA (29,6%) debutará en el parqué el próximo 5 de febrero mediante una OPV (oferta pública de venta) de hasta un 29,7% del capital, dirigida exclusivamente a inversores cualificados. La compañía ha establecido el rango de precio entre los 18 y los 19,5 euros por acción, lo que implica valorar la compañía entre 2.730 y 2.957 millones. Una cifra excesiva bajo el punto de vista de los expertos.

“Es un proyecto que están haciendo empresas como Quabit o Inmobiliaria del Sur, que valen unos 200 millones”

Marc Ribes, cofundador de BlackBird, explica a OKDIARIO que “Metrovacesa tiene una cartera de suelos para desarrollar unas 5.000 viviendas, y tenemos que mirar si realmente son buenos activos. Pero la primera revisión es que un proyecto de 5.000 viviendas es un proyecto que están haciendo empresas como Quabit o Inmobiliaria del Sur, que valen unos 200 millones. Entonces, por un lado, el proyecto de edificación no es gran cosa”.

Además, el Plan Estratégico tiene sus riesgos. “Bajo nuestro punto de vista están vendiendo a un precio que contempla ya las casas vendidas. Pero, ¿qué ofrece Metrovacesa? Su plan, además, no contempla la posibilidad de que haya una crisis y que fallen las ventas. Y encima se está pagando casi lo mismo que la OPA de Colonial sobre Axiare. Es decir, que ni por net asset value ni por edificación de viviendas tiene ningún sentido. Es un precio injustificado. El múltiplo sobre el net asset value (NAT) es muy caro”.

“El objetivo de capitalización parece muy elevado para una compañía que se encuentra todavía en una fase inicial de su crecimiento”

Para los expertos de Bankinter, “el objetivo de capitalización parece muy elevado para una compañía que se encuentra todavía en una fase inicial de su crecimiento, y que no alcanzará su objetivo de ventas de 4.500-5.000 viviendas anuales hasta 2021”.

Según Bankinter, el rango de precios de la salida a Bolsa implica asumir un múltiplo de valoración en el rango 1-1,1 veces NAV, que a priori parece excesivamente ambicioso. “A pesar de que Neinor Homes cotiza a un múltiplo 1,2 veces NAV y Aedas salió a Bolsa con una prima de más del 17% sobre NAV, conviene tener en cuenta que un 13% de los activos de la cartera de Metrovacesa no está ubicado en grandes ciudades ni destinos turísticos con mayor demanda. Además, un 26% del banco de suelo de la compañía no tiene en este momento la condición de suelo finalista, preparado para edificar, frente al 100% del suelo finalista en cartera que tienen las dos compañías comparables mencionadas”, señalan en Bankinter.