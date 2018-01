El feroz enfrentamiento entre NH y HNA acelera la espantada de los inversores chinos

La ‘guerra’ desatada entre HNA Group y NH Hotels ha acelerado por planes del fondo de inversión chino para deshacerse del 29,5% de las acciones en la hotelera española. En junio de 2016 los representantes asiáticos fueron cesados por un conflicto de intereses, HNA Group compró Carlson Hotels-Rezidor por 1.700 millones de euros, uno de los principales competidores de NH en el mercado europeo. El resto del accionariado está en manos del fondo Oceanwood (12%) y el Grupo Inversor Hesperia (9%).

El pasado viernes HNA Group comunicaba a la CNMV que busca comprador para el 29,5% que tiene en NH Hotels, la hazaña se ha puesto en manos de JP Morgan y Benedetto Gartland. Al mercado no le ha pillado por sorpresa la intención de los asiáticos, se trataba de la crónica de una venta anunciada y solo era cuestión de tiempo.

Fuentes del sector aseguran que HNA pretendía comenzar la búsqueda de comprador antes, sin embargo, se cruzó en el camino la oferta de Grupo Barceló. Una invitación de matrimonio empresarial que finalmente no prosperó y que fue rechazada por unanimidad por el Consejo de Administración. Una cúpula directiva, por cierto, en la que HNA no está presente a pesar de ostentar casi el 30% de las acciones.

Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, explica que tras la compra de la compañía con sede belga se “desató una disputa en el seno de la hotelera entre sus principales accionistas”. Por ello, cree que “era cuestión de tiempo que HNA Group se deshiciera de su participación en NH”.

Los representantes de HNA Group eran Charles Bromwell Mobus, Ling Zhang y Xianyi Mu y Haibo Bai fueron expulsados del consejo cuando la firma de inversión compró Carlson Hotels-Rezidor, una compañía con base en Bruselas por 1.700 millones de euros. Una operación que, aunque en principio no fue considerada conflictiva por la propia NH, sí que se lo pareció al resto de accionistas y se movilizaron para sacarlos del consejo. La decisión del ‘destierro’ de los asiáticos se llevó a la Junta General de Accionistas y fue apoyada por el 58% de los mismos.

La firma china tampoco se quedó con los brazos cruzados y llevó a los tribunales la expulsión para tratar de impugnarla, una petición que fue desestimada por el Juzgado de los Mercantil número 3 de Madrid el pasado mes de septiembre.

HNA entró en NH en el año 2013 con una participación inicial del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 234,28 millones de euros, que en noviembre de 2015 elevó al 29,5% tras comprar a la entidad Intesa Sanpaolo el 8,33% que poseía en la cadena hotelera cotizada.

La comunicación de HNA a la CNMV viene solo dos semanas después del ‘portazo’ de NH a la oferta de fusión con Grupo Barceló. Matilla cree que la decisión de la firma china no hará arrepentirse a la compañía liderada por Ramón Aragonés, aunque no descarta que “se vuelvan a retomar las conversaciones, pero con ciertos requisitos que NH cree fundamentales”, Además, el experto explica que la hotelera española “cree firmemente en la consolidación en el sector, pero ésta no pasa necesariamente por la compra, podría venir por la integración con otras compañías”.