Las quejas ‘in crescendo’ en Media Markt: “No serás tonto, pero te tratan como si lo fueras”

Las quejas de los usuarios de Media Markt han dado un vuelco al lema promocional con el que se conoce a la compañía de distribución. Del popular “Media Markt. Yo no soy tonto”, a la nueva versión de los clientes: “No serás tonto, pero Media Markt te trata como si lo fueras”. Desde el Black Friday en noviembre hasta este mismo viernes las acusaciones contra la empresa alemana por cambios en los precios, falta de seriedad, publicidad engañosa o productos que llegan dañados y no se reemplazan.

Los clientes de Media Markt están usando las redes sociales para hacer saber a la compañía su disconformidad con el trato dado por su compañía. Tanto es así, que se ha creado una cuenta ‘oficiosa’ bajo el nombre de “Cabreados Media Markt” que ha hecho cientos de ‘Retuits’ con las reclamaciones de los usuarios de la firma.

En el conocido Black Friday cientos de usuarios a través de Twitter se hacían eco de una manipulación de los precios y unas ‘falsas’ rebajas. Según denunciaban, Media Markt sube los precios de los productos unos días antes del comienzo de las promociones y más tarde dejarlo en la misma cifra. Es decir, la rebaja sería inexistente.

La corporación alemana se escudó diciendo que eran “fluctuaciones habituales de los precios de los productos informáticos”. Pero, con el nuevo año y las Navidades de por medio y a tenor de los cientos de mensajes en Twitter, las quejas de los clientes no han parado de crecer. Paquetes no localizados, devoluciones que no se hacen en los dos días hábiles que marca la compra u ofertas exclusivas que cuando se disparan las ventas se cancelan. Incluso regalos de Reyes que no se pudieron entregar en porque el artículo no había llegado.

Me ha timado los de @@MediaMarkt_es he comprado un monitor y venía roto, pues me han dicho que no me lo cambiaban que no podía demostrales que venía ya así. 😡 @MediaMarktAC que puedo hacer? — Diego (@DiegoLugo4) January 15, 2018

El servicio de @MediaMarkt_es es Lamentable. Mi hijo de 10 años tiene que esperar 30 días a la reparación de un iPod suffle de 55€ que no si quiera ha podido estrenar. Ni se lo cambian. #servicioalcliente — Javier Rivadulla (@javiriva) January 16, 2018

A principios de mes un centenar de usuarios culpaban a Media Markt de “estafa” porque habían comprado en promoción un teléfono LG V30 junto a una tarjeta de memoria de 64GB. Desde luego, la oferta era jugosa: un móvil valorado en 699 euros que se podía adquirir por 299 euros.

Se corrió la voz en los foros y las ventas de los LG se dispararon, sin embargo, muchos de los clientes al llegar a la tienda a por sus terminales no pudieron llevárselos a casa porque su pedido se había cancelado. Media Markt ha explicado que era “por falta de stock” o por un “error manifiesto en el precio”. Es lo mismo que han explicado fuentes de Media Markt a OKDIARIO.

Otro de los argumentos, según aseguran a OKDIARIO, es que los teléfonos de LG habían tenido que ser retirados de la venta porque venían con fallos técnicos. Los afectados por la compra de estos terminales se han agrupado en una plataforma para llevar a cabo las reclamaciones pertinentes por vía judicial.