La pesadilla de los franquiciados de Carrefour continúa: “Estamos en la ruina y la resolución judicial demostrará que es un fraude”

La pesadilla de los franquiciados de Carrefour continúa, aunque el año nuevo ha comenzado con un rayo de esperanza para algunos de ellos. Tres afectados por este modelo, que ofrece la compañía como un “negocio de éxito” y que es todo lo contrario para los dueños de estos establecimientos, han declarado este jueves en el juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para denunciar sus casos.

Aunque las querellas son individuales, las han acumulado ante el juzgado durante el proceso. Ahora, esperan que el juez les dé la razón. “En poco tiempo saldrá una resolución donde se va a demostrar la verdad. Nos sentimos engañados porque el plan de viabilidad que ofrecen es falso, el contrato es abusivo y en general hay una serie de circunstancias que nos ha llevado a la ruina. Abrí una franquicia en Carrefour que parecía un buen negocio y es mi ruina”, explica a OKDIARIO Pedro Luis Martino, uno de los afectados.

Eunice y Manuel comparten el mismo caso y también, la confianza de que su situación se resuelva. El proceso siempre es el mismo: ofrecen crear una franquicia que visten como un modelo de éxito y una oportunidad de negocio, proporcionan un local que asignan desde la compañía y las obras del mismo con un estudio de mercado pertinente así como los proveedores. Un caramelo para aquellos que quieran emprender. Pero, la realidad está lejos de esto. “Los números son maravillosos, pero después no ves el resultado. Es algo inmediato: se llevan la gran parte del beneficio y es inviable”, cuenta Eunice.

La abogada del despacho Themis encargada del caso, María Ángeles Reyes, se ha mostrado optimista tras las declaraciones de los querellantes y los representantes de la compañía ante el juez. “Ha quedado acreditado, con toda la documentación que hemos aportado, que esto es un fraude”.

“Han explicado su situación de principio a fin: desde que le plantean el proyecto previo de negocio con unas cifras que no corresponden a la realidad, con un estudio de mercado que además vamos a acreditar que es falso porque está en marcha un informe pericial al respecto hasta las expectativas donde se esperaban ser los gerentes de su propio negocio y obtener beneficios de entre el 20% y el 22%. Lejos de eso, lo que han hecho es llevarlos a la ruina total y tienen deudas de más de 300.000 euros con las entidades financieras“, añade.

Más casos en camino

El despacho de abogado Themis acumula ya más de diez casos que acabarán en los tribunales. “Hay más casos como el de Manuel, como el de Pedro. Hay muchos más y otros que nos llaman para consultarnos porque tienen miedo a la respuesta por parte de Carrefour. Realmente es como David contra Goliat, le ven mucho más fuerte que ellos“, apunta Reyes.

Todos coinciden en lo mismo: “Ellos no quieren compensación económica. Quieren que este fraude no continúe y que no haya personas que pasen por esto. Se les ha causado unos daños millonarios que tendrán que ser resarcidos”, concluye la abogada responsable. “Queremos que se haga justicia”, subrayan los afectados.