Fintonic amplía su escaparate: lanzará productos energéticos para ahorrar en la factura

Fintonic, la aplicación conocida como el ‘Amazon de las Finanzas’, lanzará productos energéticos para ayudar a los usuarios a ahorrar en la factura de la luz. La compañía liderada por Lupina Iturriaga sigue apostando por el modelo multientidad y amplía su catálogo de productos tras los seguros y los préstamos bancarios.

La compañía tecnológica sigue creciendo y “próximamente”, como ha explicado la CEO a OKDIARIO, Fintonic pondrá a disposición de los usuarios productos energéticos. En este momento, la plataforma dispone de productos aseguradores y financieros: Fintonic Asegurados y Fintonic Préstamos.

Ambos se pueden contratan en apenas un click en el marketplace de la compañía rosa, pero ahora el escaparate se amplía y se lanzan al sector de la energía. Iturriaga ha explicado que Fintonic ha hecho “pruebas con un pequeño segmento de usuarios, vimos que estaban gastando demasiada energía y que había compañías con las que podían ahorrar dinero”.

De momento, la directiva financiera no se ha aventurado a dar más detalles sobre el nuevo producto porque “todavía llevará algún tiempo” definir cómo se incorporará al marketplace. “No sé si vamos a tener el mismo canal de contratación que tenemos ahora para la contratación de seguros”, ha añadido.

E sí, lo que tiene claro Iturriaga es que Fintonic no se va a quedar ahí y van a seguir ofreciendo más productos. “Debemos estar ahí en todo lo que pueda ayudar al usuario. Estar en aquello que veamos que lo hace fácil, sencillo y sin ningún impedimento”, señala.

Fintonic, con presencia en Chile y España, agrega más de 760.000 cuentas bancarias de sus usuarios con toda la información necesaria para gestionar sus finanzas personales y consejos para ahorrar o encontrar el producto ‘ad hoc’ para aquellos que se han descargado la aplicación.

Con respecto a esto, Iturriaga explica que Fintonic no coloca los productos, “no empujamos a los usuarios a una compañía en concreto o a un banco en concreto. No, no tenemos ningún interés”. Explica que lo que ofrecen es según su perfil: “Vemos las entidades que pueden interesarle como usuario y él decide”. Asegura que “normalmente elige lo que tiene un menor precio, aunque a veces, solo le ofrecemos lo que es mejor para él tras haber analizado otras ofertas”.

Fintonic, que tiene cinco años de vida, tiene una plantilla de casi 70 empleados y en 2017 levantaron más de 25 millones de euros de capital. “Se trata de una de las rondas más grandes que ha habido dentro del sector financiero en España”, comenta la CEO.

Asegura que están “muy contentos” porque les permite crecer “sin perder nuestro ADN y no vamos a cambiar, da igual quien esté en nuestro accionariado”. La compañía tecnológica cuenta con el respaldo de Ideon, Financial Solutions, Inception Capital, Onza Capital, Atresmedia, ING Group, PSN y otros socios particulares que aportan su expertise estratégico.