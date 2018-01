EEUU pone la zancadilla a Grifols y ‘bloquea’ un fármaco que iba a generar 300 millones de dólares en ventas

Primer varapalo de Estados Unidos a Grifols. El comité asesor de la Agencia del Medicamento de EEUU, que se conoce por sus siglas en inglés como FDA (Food and Drug Administration) ha puesto la zancadilla a la compañía catalana y ha tumbado uno de los fármacos que estaba desarrollando una de sus filiales, Aradigm.

Grifols, que cuenta con una participación del 35% de Aradigm, lo tiene difícil para comercializar el medicamento Linhaliq (Pulmaquin). Aunque la decisión oficial de la FDA llegará a final de mes, previsiblemente: “puede denegar la aprobación de este fármaco o no”, explican fuentes oficiales de la compañía.

Si finalmente la FDA tumba el proyecto, Grifols puede perder un filón: la compañía estimaba que el medicamento iba a generar unas ventas por importe de 300 millones de dólares -más de 245 millones de euros- en un plazo de tres años, según informó mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2013 cuando adquirió su participación en Aradigm.

“La compañía no perderá nada”

Fuentes oficiales de la compañía han querido aclarar que este fármaco no es desarrollado por Grifols, sino por una empresa “participada” por la misma. Por esta razón, subrayan que “no influirá en las cuentas” y la “compañía no perderá nada porque no está contabilizado en sus cuentas, ni figura en el balance, ni está previsto en los ingresos”.

“La estrategia de Grifols es la inversión en i+D, tanto directa como a través de compañías participadas. Hay compañías en las que Grifols tiene una participación mayoritaria y hay otras en las que no tiene mucha participación y por tanto no participa en la gestión. Es el caso de Aradigm, donde tiene una participación minoritaria del 35%“, indican las mismas fuentes consultadas.

De la misma manera, concluyen con perspectiva: “hablamos de investigación: hay veces que las cosas pueden ir bien y otras veces pueden ir mal“.

La compañía, lejos de caer en Bolsa, se ha teñido de verde y sube un 0,38%.