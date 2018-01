Los súper no se escapan de las criticas en las redes sociales. La última ‘víctima’ de Twitter es Carrefour: decenas de usuarios y nutricionistas se han hecho eco de una oferta donde la compañía ofrece ‘bollería saludable’. Un adjetivo que no perdonan los consumidores por considerar que la palabra bollería no puede ir de la mano de algo bueno para la salud.

Lo cierto es que es un caso aislado y que por el momento, sólo se ha encontrado en un supermercado ubicado en España, aunque los usuarios no especifican el lugar. Ante el reclamo de los consumidores, Carrefour no ha tardado en reaccionar y ha asegurado a algunos usuarios a través de Twitter que ya se ha puesto manos a la obra para revisar el caso.

Película de miedo en un @CarrefourES. Presentar un producto con una declaración de salud falsa, genérica (sin ofrecer una específica), y que contradice el conocimiento científico generalmente aceptado, además de especial, es ilegal según el Reglamento 1924/2006 pic.twitter.com/U8LUr25Cmw — Eduard Baladia D-N (@EBaladia) January 14, 2018

Tal y como explica el nutricionista Eduard Baladia, la normativa europea impide a las empresas etiquetar al tuntún: según el Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 sobre las declaraciones de propiedades nutricionales y saludables sobre los alimentos: “Existe una gran variedad de alegaciones actualmente utilizadas en el etiquetado y la publicidad de alimentos en algunos Estados miembros en relación con sustancias que no han demostrado ser beneficiosas o para las cuales actualmente no existe un acuerdo científico suficiente. Es necesario garantizar que las sustancias para las cuales se realiza un reclamo han demostrado tener un efecto nutricional o fisiológico beneficioso”.

Además, el reglamento señala que “no se debe realizar una declaración nutricional o de propiedades saludables si no es coherente con los principios de nutrición y salud generalmente aceptados o si fomenta el consumo excesivo de cualquier alimento o menosprecia las buenas prácticas alimentarias”.

Los usuarios creen que da pie a la confusión entre los consumidores ya que refleja unas propiedades que este tipo de productos no contiene. “La bollería no es un producto saludable, con esta publicidad lo que hacen es confundir al consumidor y desplazar el consumo de alimentos saludables de verdad como fruta”, indica Laura C., nutricionista.