El mercado descarta al fondo americano Cerberus como comprador de Alitalia

El mercado deja fuera de las quinielas al fondo americano Cerberus para hacerse con la malograda Alitalia. Por el contrario, Easyjet y Lufthansa son las compañías mejor posicionadas para quedarse con la aerolínea quebrada que actualmente está bajo la supervisión del Gobierno de Italia. Éste inyectó alrededor de 900 millones de euros en 2017 y no quieren seguir financiando la actividad con dinero público. Por ello, antes de poner fin al mes de enero quieren cerrar la operación.

Solo puede ganar una de las candidatas, sin embargo, si el mercado tiene una cosa clara es que Cerberus no tiene las mismas posibilidades que Easyjet o Lufthansa. Los analistas consultados no apuestan por el fondo de capital privado con sede en base en Nueva York, sin embargo, las apuestas se dividen entre Reino Unido y Alemania. Felipe López, analista de Self Bank, señala que Lufthansa tiene posibilidades de hacerse con los activos de Alitalia. Una opción compartida por la prensa italiana, ésta cita a la alemana como una de las favoritas, sin embargo, “las cifras aún no son las correctas y la oferta necesita mejorarse”, señala Il Corriere della Sera.

López explica que con la venta de la aerolínea rescatada el Gobierno “no busca tanto apretar en el precio de venta, sino evitar su quiebra y sobre todo limitar el número de despidos que inevitablemente habrá que llevar a cabo”. Según estas fuentes, Lufthansa se habría comprometido a conservar 6.000 de los 8.000 empleos de la compañía italiana.

La oferta sería de 300 millones de euros, pero los actuales gestores de Alitalia quieren elevar la oferta a 500 millones de euros. De momento, según la prensa local, las negociaciones están en marcha y la decisión se tomará a principios de la semana próxima, a tenor de las palabras del titular de Economía. El mismo rotativo también descarta al fondo especializado en compañías con dificultad y apuesta claramente por la alemana.

Pero no sólo eso, además, según comenta Il Corriere della Sera, otro de los objetivos es alejar la polémica de la venta de Alitalia de la próxima campaña electoral para las elecciones del próximo 4 de marzo. Los comisionados se han puesto de plazo tope para cerrar la venta es abril de 2018.

Por su parte, Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, cree que Easyjet es la compañía “mejor posicionada debido al conocimiento sobre el proyecto industrial que tiene sobre el negocio de las aerolíneas”.

En definitiva, la experiencia en el sector aéreo de la británica y la germana barre todas las posibilidades del fondo de inversión gestionado por los hombres más poderosos de EEUU. La firma está especializada fundamentalmente en el negocio inmobiliario y financiero. Otra posibilidad sería, como se ha especulado, que Cerberus se uniera a EasyJet y Lufthansa para pujar por Alitalia.

Esta misma semana, el ministro de Economía, Carlo Calenda, afirmó que sobre la mesa “hay tres ofertas, lo que finalmente se haga dependerá de las cifras y la reestructuración de plantilla que pida la compradora”. El mandatario, además, no perdió la oportunidad de sacar pecho por la gestión actual en Alitalia de los comisionados designados por el Ejecutivo.

Ambos analistas descartan que Alitalia se vaya a vender al ‘modo Air Berlin’, es decir, deshacerse de los activos por partes y a diversos postores, aunque todo dependerá de la premura a la hora de cerrar la operación.

Matilla señala que la idea es la venta en bloque, sin embargo, cree que la “urgencia puede hacer que Alitalia se venda por partes ya que el Gobierno quiere dejar de financiar con dinero público la actividad de la aerolínea”. Recordemos, que una vez rescatada con fondos públicos en mayo, el Ejecutivo se puso un plazo de seis meses para vender la aerolínea y ese plazo ya ha pasado.

La situación, según el ministro, es “estable”, pero reconoce que “Alitalia no puede salir por si misma de esta situación” porque las alzas en el precio del carburante, así como el cierre de temporada alta podría dejar a la compañía sin fondos. Actualmente, el precio del Brent está cotizando casi en los 70 dólares en la Bolsa de Londres, una situación óptima para las petroleras, así como las acereras, pero altamente peligrosa para las compañías del sector aéreo como Alitalia.