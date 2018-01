Caos en Ikea: el cambio de proveedores provoca retrasos en los pedidos en toda España

Caos en Ikea. El cambio de proveedores que inició la compañía el pasado mes de octubre le ha traído graves consecuencias: la transición entre los antiguos distribuidores y los nuevos está provocando retrasos en la entrega de los pedidos en toda España, según confirman a OKDIARIO varios clientes.

“Compré un colchón para mis padres y contraté el servicio de transportes de Ikea con el fin de que llegase a tiempo como regalo de Reyes. El día 5 de enero, la entrega del pedido estaba programada entre las 12:00 y las 14:00. Les dije a mis padres que se quedaran en casa porque el regalo llegaría sobre esa hora. Pero, pasaba el tiempo y nadie llegaba. Los transportistas ni siquiera me llamaron para avisarme de que no iba a llegar el pedido a tiempo y la única solución fue que abriese una incidencia. Mis padres se quedaron sin regalo de Reyes”, cuenta Javier. A día de hoy, seis días después, todavía no han recibido su pedido.

“Nos dieron plantón con la cita ya concertada. Nadie avisó de que no llegaría el pedido”, comenta Carlos.

No son los únicos: decenas de personas se han visto afectadas en todo el territorio y especialmente en Madrid, donde el volumen de pedidos es mayor. Ikea advirtió en octubre -tanto a los clientes como a las diferentes tiendas-, cuando informó del cambio de abastecedores, de que esto podía ocurrir. “Somos conscientes de que nos esperan unos meses de transición para conseguir dar el mejor servicio, estamos en el camino”, explicaba entonces Tolga Öncü, director general de IKEA Ibérica.

La compañía ha pedido disculpas y tal y como aseguran fuentes oficiales son conscientes de “la situación que hemos provocado a nuestros clientes y que poco tiene que ver con la atención al cliente que siempre nos ha caracterizado. La mayoría de los errores que hemos cometido en los últimos meses se han debido al momento de transición en el que estamos: pleno cambio de proveedores de servicios y del proceso técnico de adaptación de sistemas que esto conlleva. Lamentamos mucho que los clientes se hayan visto afectados y somos conscientes de que esto nunca ha debido ocurrir“.

Nuevos proveedores para los servicios de transporte, instalación y montaje

Ikea firmó el pasado mes de octubre nuevos acuerdos con proveedores para el servicio de transporte, instalación y montaje. Su objetivo: llegar a más clientes por el aumento de pedidos online. “Este cambio de proveedores se enmarca en nuestro objetivo de ofrecer el servicio de calidad que queremos para nuestros clientes y dar respuesta a una demanda creciente en el entorno multicanal“, apuntan fuentes oficiales.

Su prioridad, señalan, son sus clientes y “subsanar cuanto antes todas las incidencias. Este plan no sólo tiene impacto en los procesos internos, sino que comprende una serie de acciones que incluyen la devolución de los costes del servicio de instalación y montaje. Nos entristece profundamente haber fallado en este sentido pero estamos en el camino para ofrecer el mejor de los servicios en el menor tiempo posible“, concluyen.