El Canal de Isabel II incumple la normativa comunitaria en la contratación de sus adjudicatarias según Fidex

Fidex, la patronal de las grandes ingenierías españolas que agrupa entre otras a Acciona, Técnicas Reunidas, Inypsa, Typsa o Sener, denuncia que el Canal de Isabel II sigue basándose a la hora de conceder servicios de infraestructuras en las subastas y la temeridad. Según la mencionada patronal, el Canal viene haciendo ambas cosas con unos descuentos medios del 55%, es decir, optaba por aquellos que le ofrecían cubrirle la contrata por la mitad de precio a la que salía esta oferta.

Estas “rebajas” acababan impactado en el erario público por derramas de todo tipo que se producían durante la culminación del proyecto.

Ahora, con el nuevo marco legal (artículo 35 de la Directiva europea de contratación pública), organismos, administraciones y entidades como Canal de Isabel II, que contratan mediante subasta, tendrán que dejar de hacerlo, y de hecho en las licitaciones actuales ya debería adaptarse a la nueva realidad, toda vez que la ejecución de esos trabajos tendrá lugar ya con la nueva ley vigente.

Según Fidex, premia a los que presentan los proyectos más baratos (con los riesgos que conlleva via sobrecostes, retrasos, incidencias e imprevistos) y desoye lo que se conoce como temeridad. O lo que es igual, la propia empresa pública advierte de que hay “suelos” que no se deben rebasar a la hora de conceder una adjudicación y sin embargo, lo hace no siendo lo suficientemente transparente a la hora de aclarar por qué finalmente se acepta un coste menor del anunciado.

A pesar de ello se acaba de aprobar un proyecto cercano a los 500.000 euros que no sólo incumple flagrantemente la mencionada normativa sino que además se aceptan ofertas con presunción de temeridad. En concreto, la entidad contratante debe exigir a las empresas licitadoras que expliquen de forma pormenorizada el precio o los costes propuestos en su oferta cuando incurren en baja temeraria. En cualquier caso, la aceptación de una oferta en estas condiciones debería ser un hecho muy excepcional y no deberían admitirse justificaciones basadas en argumentos poco objetivos o livianos.

Según ha podido saber OKDIARIO, los contratos de Canal de Isabel II de media tienen unos descuentos del 55%, es decir, que oscila entre el 45% y el 65% de baja las adjudicaciones. Este último al que hacemos referencia tenía un presupuesto base de licitación de 900.000 euros (sin IVA) y la baja temeraria que ellos mismos estipulan en el pliego y luego incumplen la sitúan en el 43,88%, y sin embargo adjudican el contrato a una oferta con una baja del 46,12%. Muy superior a lo que lo que consideran temerario ellos mismos.