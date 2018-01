Jarro de agua fría para Barceló. Su propuesta de fusión con NH no ha llegado a buen puerto, pero “como no puede ser de otra manera, respetamos la decisión del Consejo de Administración”. Eso sí: no habrá más oportunidades para NH: Barceló no planteará otra oferta para que se lleve a cabo esta operación, explican fuentes oficiales de la compañía.

Las mismas fuentes consultadas apuntan que las calabazas de NH les “deja un regusto amargo y de desilusión por no haberles podido convencer de la bondad de la operación. Para nosotros, era una operación intachable desde el punto de vista del planteamiento”.

En este sentido, indican que esta propuesta era preliminar y “sólo era una aproximación”. Después, aseguran, “tendría un desarrollo posterior, pero era un momento de levantar los cimientos con la idea de crear un campeón nacional”.

El objetivo era claro para el Grupo Barceló: querían crear un gigante hotelero líder en España y “con una masa crítica como para poder salir al exterior para competir con las enseñas norteamericanas que cuentan con miles de hoteles en sus portafolios”.

“Creemos que se ha perdido una oportunidad”

“Creemos que se ha perdido una oportunidad. El tema ya ha finalizado para nosotros y a partir de mañana, seguiremos trabajando en nuestros proyectos”.

La decisión de NH ha sido unánime: el Consejo de Administración de la compañía hotelera ha comunicado, a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que rechazaba la oferta de fusión de Barceló.

La compañía hotelera se ha refugiado en un amplio listado de argumentos para dar calabazas a Barceló. En primer lugar, critica que la fusión “no permitiría crear valor para el accionista por encima del proyecto independiente de NH”. Además, la cadena hotelera no considera apropiados “ni el valor intrínseco asignado a NH por la oferta del grupo Barceló, ni su alcance, ni la ecuación de canje ofrecida por éste”. Y añade: “no refleja el potencial de crecimiento en resultados de NH, ni el valor de sus activos urbanos en propiedad en Europa, ni la oportunidad de generar beneficios, ni la optimización de su estructura operativa y financiera.