El exCEO y fundador de Uber un tercio de sus acciones por 1.400 millones de dólares

Los accionistas veteranos de Uber comienzan a vender las acciones de la compañía, incluido su fundador y en CEO Travis Kalanick que se ha desprendido de casi un tercio de las acciones por 1.400 millones de dólares, según The New York Times.

Pero no sólo el exlíder de la tecnológica está desprendiéndose de sus acciones, también el fondo de capital riesgo Benchmark, que invirtió en el momento emergente, planea vender sus acciones acciones, es decir, el 15% de su accionariado. No obstante, ambos accionistas siguen formando parte de la cúpula directiva de Uber.

El comprador de las acciones de Uber, según el mismo rotativo, es un consorcio de inversión liderado por SoftBank, la corporación nipona, que recientemente acordó comprar 10.000 millones de acciones de la compañía de Silicon Valley. La sociedad nipona tiene un fondo de inversión llamado Vision Fund que ha estado invirtiendo en compañías tecnológicas de todo el mundo.

Llama la atención que Kalanick venda las acciones de la compañía que creó, aunque de la que tuvo que salir como CEO por los constantes escándalos, entre ellos los de acoso sexual dentro de la compañía estadunidense. Se trata de un hecho curioso esta buena nueva, sobre todo porque hace unos meses había una prohibición expresa por parte de Uber para que los empleados y personas con información privilegiada no pudieran vender sus títulos.

Un 2017 lleno de escándalos para Uber que ha tenido que sortear remodelando su cúpula directiva y sacando a su CEO por presión de los accionistas, entre ellos, el propio fondo Benchmark. La gota que colmó el vaso del torbellino dentro de la compañía fue la denuncia pública de Susan Fowler, la empleada que aseguró haber sufrido acoso sexual dentro de la tecnológica de San Francisco tras la previa denuncia al departamento de Recursos Humanos.