Stefania Bariatti será la nueva presidenta del problemático Monte dei Paschi

Stefania Bariatti será la nueva presidenta del problemático banco Monte dei Paschi. La profesora de la Universidad de Milán y miembro de la dirección ha sido propuesta por el Ministerio de Economía de Italia y su cargo será ratificado, previsiblemente, este mismo lunes en la junta directiva. Se espera, además, que Marco Morelli convalide su puesto como director ejecutivo.

Los medios de comunicación italianos lo dan por hecho. Bairatti será la sustituta de Alessandro Falciai, éste ha dejado su cargo alegando “razones personales”, pero la prensa italiana duda de que la razón del abandono sea este. Il sole 24 Ore explica que, a pesar de la versión del directivo, todo apunta a la investigación por parte de la Fiscalía de Savona (Norte de Italia) alrededor de la compañía Mondomarine de la que Falciai es accionista mayoritario y que está acusada de irregularidades administrativas. “Estoy seguro de que todo se va a aclarar en poco tiempo”, decía la pasada semana.

Baiatti, de 61 años, es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Milán, abogada en el prestigioso despacho de abogados Chiomenti y es miembro de la junta de Sias y Astm. La previsible presidenta ya formaba parte de la cúpula directiva de Monte dei Paschi, pero esta tarde será nombrada nueva líder del banco.

Monte dei Paschi fue el gran señalado durante los test de estrés del pasado 2016 y obtenía el peor resultado en los exámenes hechos por la Autoridad Bancaria Europea. No pasó ni por un instante los requisitos de Basilea III y movía los cimientos del sistema financiero de Europa.

El ratio de capital básico de la entidad toscana se situaba en el 2,2% negativo, el peor de los escenarios previsto para 2018, definitivamente necesitaba liquidez para cumplir con Europa.

Se cumple un año desde que el banco más antiguo del mundo, pues sus orígenes radican en el S.XV, tuvo que ser rescatado por el Gobierno de Italia ante la imposibilidad de Monte dei Paschi de acometer una ampliación de capital. El Ejecutivo aportó casi 4.000 millones de euros, tras obtener luz verde por parte de la Comisión Europea para la reestructuración del banco.

Un acuerdo, por cierto, al que fue muy complicado llegar. La recapitalización es una de las opciones para mantener con vida a bancos que aún son solventes, si no hubiera sido así, Monte dei Paschi hubiera corrido la misma suerte que en España Banco Popular y ponerlo en resolución.

Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, señala que “no hay que olvidar la nacionalización del banco y el acuerdo para la reestructuración de la entidad que supuso el desbloqueo del rescate”. Y no sólo eso, además, comenta el analista “actualmente se enfrenta a una demanda del fondo Alken por algo más de 400 millones que enturbiará más si cabe el entorno de la entidad”.

Alken, liderado por el inversor Nicolas Waleski, demandó a Monte dei Paschi y le reclama 434 millones de euros por las pérdidas en las que incurrió al haber basado su decisión de inversión en información falsa. El fondo comenzó a invertir en la entidad en 2012 y más tarde apostó también por las ampliaciones de capital, de hecho, llegó a tener casi el 2% de sus acciones.

En general, Matilla no se muestra demasiado optimista ni con el sector financiero europeo ni mucho menos el italiano. “Lo sigo viendo muy lastrado en Europa (no sólo en Italia) y en los últimos años no está viviendo sus años más dorados, al revés”, concluye.

La entidad toscana regresaba a Bolsa el pasado mes de octubre y los mercados no tuvieron compasión del valor: las caídas en su vuelta fueron del 17%. En la jornada de este lunes las acciones cotizan prácticamente planos y los títulos a 3,81 euros.