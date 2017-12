NH sufrirá correcciones en Bolsa si finalmente no es comprada por Barceló

Lo cierto es que los resultados de NH del último trimestre, con un crecimiento de beneficios cercano al 14% y el “buen momento” que vive el sector turístico bendicen la operación. Barceló propone una ecuación de canje referenciada a la contribución de Ebitda de cada empresa. El grupo mallorquín tiene como objetivo en 2017 alcanzar un Ebitda entorno a 388 millones de euros, mientras que NH ha confirmado su previsión de alcanzar un Ebitda de 230 millones para 2017.

No obstante, la operación tiene sus detractores incluso dentro del propio sector. Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, cree que la fusión entre NH Hoteles y Barceló “es una operación que no va a salir adelante, no tengo la menor duda”. Eso sí, reconoce que “sería bueno que en España los grupos fueran más gordos. Las empresas son pequeñas en general y eso las hace vulnerables”.