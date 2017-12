Lidl salva su Navidad: los trabajadores no harán huelga tras llegar a un acuerdo

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y el sector del consumo se está frotando las manos. Las cadenas de supermercados están sacando su artillería para impulsar sus ventas y Lidl no quiere quedarse atrás. Para evitar que se le atragante esta época clave para el consumo, la compañía ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores y ha conseguido que la amenaza de huelga navideña no se transforme en realidad.

Los empleados de Lidl tenían previsto convocar un paro los días más importantes en el sector del consumo: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Para frenar las movilizaciones de su plantilla en toda España, la compañía ha decidido firmar un pacto con la plantilla que denunciaba desde hace meses sus condiciones laborales. Los empleados de la cadena de alimentación explican a OKDIARIO que esta vez, “parece que es posible el acuerdo, pero hasta el día 13 no nos vamos a reunir y hasta que no se firmen las cosas no sabemos si podrá haber acuerdo o no”.

Los trabajadores de la compañía tienen miedo de que acabe en papel mojado, pero confían en que la situación dé un giro de 180º y la empresa se comprometa a cumplir el convenio. Llevan varios meses denunciando que no cuentan con un planning de trabajo y que sus horarios sufren cambios constantes sin previo consenso y aviso; las jornadas regulares “no se respetan” y los supervisores “te mandan a casa porque hay poco trabajo y no cuenta como día trabajado, así que debes las horas”.

Lidl se compromete a cumplir el acuerdo

La cadena de supermercados, de origen alemán, ha sido generosa en el convenio. Los trabajadores señalan que se abordan las diferentes cuestiones que denunciaban y “lo más importante: el compromiso de la empresa para solucionar todo esto”.

En el pacto se establece que Lidl “asumirá todas las horas que los trabajadores han hecho de menos por mala planificación y se comprometerá a pagar todas las horas que se hayan hecho de más en este año”. Aquí también entran en juego los apreciados fines de semana, ya que, los que no se hayan disfrutado se añadirán a los de 2018.

Además, han acordado que las jornadas parciales (de menos de 40 horas), no podrán hacer más de 39 horas semanales y los responsables de las tiendas contarán con “toda la información para la correcta planificación tanto en el informe de tienda, como en formaciones que se harán en el próximo año”.

Desde la compañía apuntan que “el despliegue progresivo de este ambicioso convenio requiere el diálogo constante entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En este sentido, la desconvocatoria de estas movilizaciones ha sido fruto de este marco de diálogo continuo entre ambas partes”.