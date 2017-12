El hotel ME Dubai de Meliá se convertirá en el nuevo emblema del ‘skyline’ de Dubai a finales de 2018

ME by Meliá, la marca de hoteles lifestyle de lujo de Meliá Hotels International, ha anunciado la apertura del ME Dubai para finales del 2018. Diseñado por la difunta arquitecta Zaha Hadid, el ME Dubai está listo para ser parte de su herencia, habiendo sido el único hotel cuyo exterior tanto exterior ha sido diseñado por ella.

El ME Dubai se encontrará dentro del impresionante edificio Opus, que con sus 95 metros de altura se ha convertido en el nuevo icono arquitectónico de Dubai. Situado en el corazón del que será el distrito Burj Khalifa en el centro de la ciudad, el edificio Opus está gestionado por Omniyat, desarrollador inmobiliario líder en Oriente Medio.

El hotel contará con 93 habitaciones y suites distribuidas en 19 plantas, además de con la ultra-lujosa “Suite ME” y también con 98 apartamentos con servicios. Con un diseño cuidado al mínimo detalle, el lobby, las zonas de lounge y la recepción estarán decorados con espectaculares muebles seleccionados por Zaha, incluso algunos diseñados por ella misma.

Oferta gastronómica: 15 restaurantes

En cuanto a la oferta gastronómica del hotel, el ME Dubai contará con 15 restaurantes incluyendo ROKA, el restaurante contemporáneo japonés robatayaki. Los restaurantes ROKA nacieron en Londres en 2004, siendo una creación del chef Rainer Becker. El que es Chef Ejecutivo a nivel internacional de los restaurantes ROKA desde 2013, Hamish Brown, ha encabezado con éxito el equipo que ha creado algunos de los platos más emblemáticos de ROKA Londres, incluyendo el sashimi de cola amarilla con aderezo de trufa y yuzu, así como las chuletas de cordero con especias coreanas.

El interior del restaurante ROKA Dubai muestra la colaboración entre Rainer Becker y el conocido diseñador Noriyoshi Muramatsu de Studio Glitt en Tokio. En el centro del restaurante, la parrilla robata es el foco principal de la experiencia ROKA aportando la energía por la que este restaurante es famoso.

Con una originalidad impresionante, el diseño de Zaha Hadid reinventa el equilibrio entre lo sólido y lo vacío, lo opaco y lo transparente, y lo interior y lo exterior. El edificio Opus tiene más de 20.000 metros cuadrados y está compuesto por dos torres separadas que se conectan dejando un vacío central y unas vistas inesperadas y espectaculares del exterior.

El primer hotel ME en Oriente Medio

“Estamos emocionados con la próxima apertura del ME Dubai, nuestro primero hotel ME en Oriente Medio. Dubai es una ciudad fascinante conocida por sus proezas en diseño, con características que encajan perfectamente con la marca ME by Meliá y los altos estándares que ofrecemos a nuestros huéspedes. Confiamos en que nuestro compromiso con el servicio ejemplar, junto con el extraordinario diseño de Zada Hadid y la cocina de ROKA harán que la experiencia de nuestros huéspedes en el ME Dubai sea incomparable”, explica Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International.

ME by Meliá es una marca pensada para huéspedes que buscan nuevas experiencias culturales y de lujo, basada en un servicio de primera categoría y el ME Dubai no es una excepción. La estancia de cada huésped está orquestada por un Aura Manager dedicado, cuyo trabajo es conocer la ciudad a fondo para poder utilizar este conocimiento para conseguir un servicio totalmente personalizado. Las instalaciones del ME Dubai y el servicio Aura también se extenderán a los propietarios de los apartamentos con servicios que estarán ubicados en los pisos superiores, incluyendo cuatro áticos con terraza privada.

Actualmente la marca ME by Meliá está presente en Miami, Milán, Londres, Ibiza, Mallorca, Madrid y Cabo, con la próxima apertura en Sitges en 2018 y en Barcelona en 2019.