Valentino saldrá a Bolsa en 2018 para atrapar liquidez e impulsar su expansión mundial

2018 es un buen momento. Valentino, propiedad del fondo qatarí Mayhoola for Investments (MFI), ofrece una buena salud financiera y expectativas prometedoras de crecimiento. Sin embargo, la textil del lujo de origen italiano, encarará el año que viene con un debut en Bolsa que, a priori no necesita, pero que servirá para atrapar nuevos flujos de capital e impulsará la expansión internacional prevista.

Tras el anuncio del fichaje de Sebastian Suhl, ex CEO de Marc Jacobs, como director de mercados globales la rumorología de una inminente salida a bolsa se colaba en todos los mentideros del sector. Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, prefiere no hacer caso a los rumores y prefiere argumentar que Valentino, “ofrece una buena salud con importantes cuotas y expectativas de crecimiento”, por lo que, “en vista de los resultados que viene ofreciendo, el temor a la situación actual de los mercados no debería tener base”.

Por su parte, Ezequiel Sánchez, profesor de ISEM Fashion Business School en Dirección Estratégica de Empresas de Moda, explica que “el nuevo enfoque creativo y la gestión del nuevo ejecutivo” de Valentino “han tenido buena acogida y son signos de que la empresa puede estar pensando” en su debut bursátil. Además, señala el experto “su mercado en China ha sufrido menos en los últimos años frente a la ralentización de otros competidores del lujo, lo que puede hacer que sea un buen momento para acometer la salida”.

Valentino cerró 2016 con un crecimiento de las ventas de un 13% hasta los 1.100 millones de euros, mientras que el Ebitda hasta los 206 millones de euros, casi un 15% más que un año antes.

La compañía de origen italiano es solo una entre las inversiones de MFI junto a otras empresas de lujo que relevó la posición del fondo Permira. “A partir del 2008 con la crisis de deuda los fondos soberanos aprovecharon para desembarcar en multitud de empresas europeas con marcas reconocidas”, explica Sánchez, “muchos clientes en sus mercados de origen y con posiciones de deuda adecuadas para hacer una buena entrada”.

Señala, además, que la salida a bolsa (prevista para 2017) será una noticia muy sonada, ya que “prácticamente no ha habido ninguna relevante en este año en lujo”. Señala Matilla que la salida al mercado generará a Valentino “unos flujos de entrada de capital que impulsará la expansión que tienen prevista en cuanto a aperturas de nuevas tiendas”.

Actualmente Valentino tiene una red de tiendas de alrededor de 180 puntos de venta alrededor de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 3.000 empleados.

Ninguno de los dos expertos se ha querido aventurar a hablar del precio objetivo de salida de Valentino y creen que la textil del lujo esperará al cierre fiscal de 2017 para evaluar esa salida a Bolsa en 2018. Sánchez asegura que “es difícil” de fijar un rango de precio, “pero partiendo de la cifra de adquisición a Permira por 858 millones, y de la evolución de los últimos resultados publicados MFI tendrá una buena plusvalía en la operación”.