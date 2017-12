Air Europa inaugura este miércoles su ruta a Marrakech

Air Europa inicia mañana su nueva ruta a Marrakech donde aterrizará poco antes de las 10.00 horas a bordo de un Embraer 190, con capacidad para 120 pasajeros. A partir de la próxima semana, la división aérea de Globalia operará esta ruta con dos frecuencias semanales; en concreto, los jueves y domingos, si bien el vuelo inaugural se ha adelantado a mañana con motivo del inicio del puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

El vuelo que enlaza Madrid con el aeropuerto de Marrakech-Menara despegará regularmente a las 15.15 h y aterrizará en la ciudad imperial marroquí a las 16.15h (hora local). En sentido inverso, saldrá del país alauí a las 17.15 horas para tomar tierra en Madrid a las 20.20 horas.

Con esta nueva ruta, en la que Air Europa espera registrar una ocupación media superior al 75%, la aerolínea refuerza la presencia de Globalia en el país vecino donde Be Live Hotels cuenta con dos hoteles en Marruecos, el Be Live Experience Marrakech Palmeraie y el Be Live Collection Saïdia.

El próximo año, la división hotelera del grupo turístico prevé abrir otro hotel de 5 estrellas, el Be Live Collection Marrakech Adults Only.