Catalán (AC Hoteles): “Puigdemont debería dejar de hacer el canelo y decir sandeces”

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, no muestra ni un atisbo de pudor a la hora de calificar el comportamiento de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, en Bruselas: “Es una ‘jaimitada’, está haciendo el canelo y diciendo un montón de sandeces todo el santo día”. No obstante, asegura que “no le habría cambiado el puesto a Rajoy” a la hora de gestionar la crisis en Cataluña.

Lo tiene claro, Catalán no hubiera llevado a cabo ninguna intervención policial en los colegios electorales el día de la consulta ilegal. “El día 1-O la policía no debería haber ido a Barcelona, ahí el Gobierno español metió la pata hasta arriba”. Sin duda, asegura el empresario navarro, “les hubiera permitido montar su fiesta con su butifarra o sus bocadillos”. Eso sí, aclara, “si después declaran la independencia de manera ilegal, que siempre hubiera sido ilegal, todos a la trena y se acabó la historia”.

Cree el presidente hotelero que lo único que se consiguió con la presencia policial fue dar nuevos argumentos a los independentistas e imágenes que han dado la vuelta al mundo. “Antes decían que España les robaba, ahora como esto no cuadra, dicen que España les apalea”, explica.

No obstante, espera que “se imponga el sentido común de los catalanes y que Barcelona vuelva a ser lo que ha sido siempre”. Esta semana se ha conocido que la cifra de turistas extranjeros que han llegado a Cataluña hasta octubre ha caído casi un 5%, mientras que se eleva en el resto de España. “Está claro que han bajado”, comenta Catalán, “pero el 21 D se debe normalizar la situación con la derecha o con la izquierda”.

Cree que la mayoría silenciosa saldrá a votar y se aclararán las posiciones. A Catalán, comenta, le cuesta pensar que, “después del chandrío que ha armado ERC, la CUP, el PDeCAT y la ‘jaimitada’ que está haciendo Puigdemont en Bruselas, amigos míos con dos dedos de frente se les ocurra votar a esta gente. Porque allí no hay ni república ni independencia ni nada”.

Dicho esto, cree que habrá “reflexión” y, aunque “las emociones son muy complicadas de controlar, el catalán es un tío sensato, por lo que espero que el golpe que se están dando les haga reaccionar”.

Barcelona podría perder el Mobile World Congress

La organización del MWC se ha planteado sacar de Barcelona la celebración del evento a partir de 2019 si no se le garantiza orden social. La pérdida de este congreso sería un golpe sin precedentes en la Ciudad Condal.

Sin embargo, Catalán se muestra optimista y cree que “es complicado competir con Barcelona porque tiene el Palacio de Congresos más grande de Europa”. Y no solo eso, además, explica que “hay alrededor de 4.000 habitaciones en un radio de 500 metros y tienen clima, restauración, cultura, etc. Mande Puigdemont o Artur Mas creo que no va a ser un problema”.

Relata el empresario que desde el año 82, en el que él llegó a Barcelona, hasta ahora las cosas han cambiado mucho en la ciudad. “Aún no se habían celebrado los JJOO del ’92 y Barcelona parecía Soria, pero con barretina”, señala.

“El gran cambio se produce con las Olimpiadas, ahí es cuando se da el gran cambio de lugar cosmopolita, pero, de repente, entran todos estos partidos y se convierte en una especie de aldeanismo absoluto”, relata el empresario hotelero. No obstante, cree que finalmente se hará una reflexión y Barcelona volverá a tener la fortaleza de siempre.