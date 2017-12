Bruselas da tres semanas a Nadal para que devuelva a la CNMC la potestad de fijar el precio de la luz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no va a esperar de brazos cruzados a que concluya la ofensiva lanzada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El organismo que dirige José María Marín Quemada ha enviado un requerimiento al Gobierno para que de marcha atrás en su reforma normativa que quita competencias a la CNMC, vaciándolo de contenido para hacer política. Bruselas da tres semanas de plazo al Gobierno para que devuelva las capacidad al supervisor para determinar, entre otros elementos, la parte fija del recibo de la luz.

A pesar de que la Comisión Europea (CE) abrió hace más de un un proceso de infracción contra España por utilizar una enmienda a la Ley de Metrología para quitarle competencias a la CNMC, el Gobierno no va a dar marcha atrás. Especialmente después de que Álvaro Nadal consiguiera el pasado octubre que el Consejo de Ministros diera luz verde a una nueva reducción de las competencias del organismo independiente mediante un Real Decreto.

Tras los dos movimientos normativos, ahora Nadal tiene la potestad de fijar a su antojo la parte fija del recibo de la luz que antes estaba en manos de la CNMC (peajes y cargos adicionales como las primas, subvenciones y gestión de la deuda eléctrica), manteniendo la anterior capacidad para determinar la fiscalidad. Con todo ello fuentes del sector eléctrico apuntan a OKDIARIO que la cuña gubernamental es ya responsable de hasta el 70% de la factura eléctrica que abonan hogares y empresas.

Hasta ahora la institución que dirige Marín Quemada ha intentado que el Ejecutivo entrara en razón y respondiera a la petición de Bruselas, recordando que la normativa europea establece claramente que son los organismos supervisores independientes los que deben fijar los peajes. Las fuentes consultadas indican que Nadal siempre se ha negado a modificar su estrategia y no esperan que el Gobierno conteste al requerimiento. El siguiente paso que podrá adoptar la CNMC para evitar este atropello será acudir a los tribunales.

Precisamente el pasado martes el ministro avanzó en el Congreso de los Diputados que va a permitir que sea la CNMC quien fije los peajes, pero “bajo las orientaciones y recomendaciones” del Gobierno. Esto supone una estratagema para intentar contentar a Bruselas que no ha dado resultado, ya que las autoridades comunitarias han exigido a Nadal que ceda completamente las competencias respecto a la fijación de las tarifas eléctricas a la CNMC y envíe una propuesta que no atente contra la normativa europea antes de que concluya el año.

Todo parece indicar que el Ministerio de Energía no logrará satisfacer a la Comisión Europea (CE), ya que existe un problema de fondo de carácter político e ideológico. El Gobierno español tiene muy claro que hay que aplicar la planificación económica en materia energética, una postura que mantiene también con el Real Decreto que está elaborando para obligar a las eléctricas a no cerrar sus centrales de carbón aunque sean deficitarias.

“Nadal no quiere dejar lugar a la actuación del mercado y quiere pilotar personalmente todas las decisiones sobre el mix energético español, olvidando que, aunque sea un sector muy regulado, las empresas tienen que proteger su rentabilidad para generar valor para sus accionistas y dar un servicio de calidad que no esté sujeto a cuestiones políticas”, señalan fuentes de una gran empresa energética del Ibex.

Bruselas no está dispuesta a permitir esta vuelta al intervencionismo que pretende España. El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha intentado que Nadal entre en razón y ha mantenido diversas reuniones con el secretario de Estado de energía, Daniel Navia, para que no se vacíe de competencias a la CNMC. Quedan tres semanas para conseguir un acuerdo… en caso contrario España se enfrentará a multas millonarias.