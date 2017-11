Uber y Cabify colapsados por la falta de conductores por miedo a los piquetes de los taxistas

Coger un coche Uber o Cabify durante este miércoles está siendo misión imposible en Madrid. Las plataformas están colapsados durante la jornada de huelga de taxistas por la alta demanda de los clientes ante la falta de taxis y por la falta de conductores que han decidido no salir a trabajar por miedo a los piquetes.

Si durante la jornada tienen previsto reservar o pedir uno de estos coches con conductor a través de sus aplicaciones lo van a tener complicado. Tanto Uber como Cabify están absolutamente saturados debido a la huelga de taxistas. La falta de taxis en Madrid ha colapsado las peticiones de coches a través de estas plataformas tecnológicas, sin embargo, la alta demanda que están teniendo por parte de los clientes no puede ser contestada, según fuentes del sector.

Las mismas fuentes comentan que no hay tantos conductores para esta alta demanda, sobre todo porque muchos de ellos han decidido no dar servicio en la jornada de este miércoles por miedo a los destrozos de sus coches por parte de los piquetes de taxistas como ha pasado en otras ocasiones. “No se han querido arriesgar, prefieren quedarse sin dar servicio y no ganar dinero que salir y volver con el coche destrozado“.

Cerca de 4.000 taxistas están participando en la manifestación de este miércoles en la capital, según la Delegación del Gobierno en Madrid, una cifra que los convocantes elevan a entre 20.000 y 30.000 asistentes.

La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha dado las cifras oficiales tras asistir este mediodía a un acto que celebra la Policía Local de Majadahonda. Asimismo, ha señalado que, en términos generales, la protesta se ha desarrollado bien pero con “con algún pequeño incidente que la Policía ha solucionado, como alguna tirada de huevos, requisitorias de petardos”.

Desde Uber un portavoz comenta a OKDIARIO que quieren trabajar con el “taxi y la administración pública para conseguir el objetivo que todos compartimos: cambiar el modelo de movilidad de nuestras ciudades para que moverse por Madrid, por Barcelona o por Málaga sea más cómodo, más barato y más sostenible”.