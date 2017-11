NH vende cuatro hoteles a la gala Foncière des Régions en medio de los rumores de fusión con Barceló

NH Hotel Group ha vendido cuatro hoteles en Alemania y los Países Bajos a la inmobiliaria francesa Foncière des Régions por 111 millones de euros de euros, operación que ambas compañías tienen previsto cerrar para finales de 2018 y principios de 2019. La corporación hotelera está actualmente en el candelero por su posible fusión con Barceló, una operación que les convertiría en uno de los grupos más potentes del sector.

Se trata de establecimientos ubicados en las ciudades alemanas de Berlín y Hamburgo, y en las holandesas Ámsterdam y Amersfoot, todos ellos de cuatro estrellas. La cadena hotelera española seguirá operando estos establecimientos, que suman un total de 637 habitaciones, a través de un contrato de arrendamiento a 20 años, a una renta variable con un mínimo garantizado, según indica la firma inmobiliaria en una nota.

Con esta operación, Foncière des Regions ya posee once establecimientos hoteleros operados por NH Hotel Group. El grupo francés continúa así reforzando su posición en ciudades europeas donde cuenta con importantes perspectivas de crecimiento en ingresos.

“La operación está en línea con nuestra estrategia de maximizar la rentabilidad a través de un eficiente modelo de gestión hotelera“, ha explicado el consejero delegado de NH, Ramón Aragonés, en la nota conjunta.

El directivo ha señalado que espera que la asociación de NH con Foncière des Regions ayude a la compañía a seguir consolidando su presencia en los mercados donde ya tiene activos y les abra las puertas a otros destinos clave donde quieren “aumentar significativamente” su presencia como Francia o Reino Unido.

Barceló ofrece fusión a NH y crear un gigante de 6.200 millones

El grupo mallorquín Barceló ha propuesto una fusión a NH Hotel Group para crear un gigante hotelero, valorado en 6.200 millones de euros, en el que controlaría el 60 % del capital y la mayoría de su órgano de administración.

Barceló ha manifestado, en una carta enviada al consejo de administración de NH, su interés “preliminar y no vinculante” en estudiar una fusión, al considerar que la operación tendría “un gran sentido estratégico y un potencial excepcional de creación de valor para los accionistas de ambas compañías”.

La operación, de la que nacería un “campeón nacional” capaz de competir con los mayores grupos del mundo, se concretaría mediante una ampliación de capital por parte de NH, que tendía que emitir 525 millones de nuevos títulos. Según Barceló, el reparto accionarial propuesto equivaldría a un precio por acción de NH de 7,08 euros, lo que representa una prima del 27 % sobre la cotización media de los tres meses anteriores al 30 de octubre, de 5,56 euros.

No obstante, esta ecuación de canje es preliminar y está sujeta a “due diligence” (auditoría legal) de ambas compañías, y no incorpora ningún ajuste adicional a la deuda neta e intereses minoritarios que, en su caso, proceda aplicar, ha matizado el grupo mallorquín, propiedad de la familia Barceló y el capital repartido entre once primos.