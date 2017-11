La alemana Douglas retrasa a marzo la fusión con BodyBell para no ‘cargarse’ el fin de año

La mayor parte de los establecimientos de BodyBell y Juteco ya han renovado su imagen tras haber sido comprados por Douglas, sin embargo, la integración de todas las firmas no se llevará a cabo hasta marzo para “no cargarse las ventas de la campaña de Navidad”, declaran fuentes sindicales. De momento, según señalan, los empleados están adheridos al convenio de comercio al por menor, aunque no han negociado nuevas condiciones laborales con la compañía liderada por Costas Antimissaris porque “saben” que no se lo pueden permitir en plenas ventas navideñas.

Douglas se ha hecho prácticamente con el monopolio de las perfumerías en España y compite con compañías especializadas del sector como Primor, Marionnaud o Sephora (propiedad de LVMH). De hecho, este mismo miércoles ha reforzado su potencia en España con la compra de 102 tiendas y la plataforma online de Perfumerías If (propiedad de Eroski), una operación que eleva su presencia con casi 400 establecimientos en todo el territorio español.

Según las cifras dadas por Antimissaris, la integración de todas las firmas en una misma enseña la facturación de la cadena alemana Douglas rondará los 300 millones de euros.

La integración de todas las compañías, según confirman a este periódico fuentes sindicales, se ha retrasado al mes de marzo, a pesar de que la compra de BodyBell y Juteco se cerró antes de verano. Es una petición, señalan, que la compañía alemana ha hecho a los comités de empresa para “no cargarse” la campaña de Navidad.

La época navideña es un pico en las ventas del sector que desde Douglas no se pueden permitir empañar con servicios mínimos o una crisis reputacional. Por ello, indican las mismas fuentes, las negociaciones alrededor de las nuevas condiciones para los empleados se han retrasado también al primer trimestre de 2018.

Desde el cierre de la compra hasta este momento, los empleados han estado inmersos en un periodo de transiciones y el personal de oficina ha comenzado a ser trasladado desde sus oficinas de Leganés a la sede central de Douglas en el barrio madrileño de Manoteras. Para alojar al personal, la compañía germana ha comenzado una nueva ampliación de sus instalaciones.

Las marcas BodyBell y Juteco, antaño propiedad del fondo HIG Capital, llevaron a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) antes de cerrar la operación con Douglas. Se trataba de la segunda reestructuración de plantilla en solo un año, la primera tuvo lugar en marzo de 2016 y fueron despedido 315 empleados, de los cuales alrededor de 115 fueron voluntarios.

Fuentes sindicales aseguran que, tras la llegada de Douglas, han sido despedidos una decena de empleados, entre ellos promotores de tienda y personal de oficina, a los que no se les han brindado las condiciones del ERE, sino el despido objetivo.

Antimissaris ‘El Deseado’ pilota Douglas en España

El directivo griego es uno de los altos ejecutivos más codiciados de Europa y ha formado parte de equipos empresariales tan potentes como Inditex. De hecho, en el verano de 2016 la firma textil Adolfo Domínguez anunciaba a bombo y platillo en la Junta General de Accionistas que Antimissaris había sido fichado por la gallega para revertir los números rojos. Sin embargo, el directivo jamás llegó, según fuentes cercanas a la compañía, por ser un coste demasiado elevado.

Ahora Antimissaris ya tiene su lugar en España y es el máximo responsable de una de las cadenas de perfumería más potentes de Europa y de España. Además de las dos adquisiciones en España, Douglas también ha comprado las dos cadenas de perfumería líderes de Italia, Limoni y La Gardenia.

Tras cerrar todas las operaciones, Douglas opera más de 2.400 perfumerías en 19 países europeos, en combinación con una red de tiendas online de rápido crecimiento.