El comparador financiero Helpmycash traslada su sede de Barcelona a Madrid

El comprador financiero Helpmycash ha sido una de las últimas empresas en sumarse al éxodo empresarial de Cataluña. El portal asegura que la decisión se tomó antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre y aunque sostienen que el cambio no tiene dimensión política, reconocen que “como empresa necesitamos claridad y, al final de septiembre, no podíamos decir con certeza que Barcelona fuese a seguir dentro de la Comunidad Europea o de la zona euro”.

Además, Helpmycash apunta en un comunicado que “en caso de desacuerdo entre Cataluña y Madrid” no se podía asegurar que no “habría violencia” y no podría responder a una serie de cuestiones “en caso de que se materializara la independencia”. Entre ellas: la seguridad jurídica, las leyes que se aplicarían, los impuestos que pagarían, si habría un corralito financiero o un cambio de moneda y si podrían trabajar sin riesgo en Cataluña.

El comprador financiero ha cambiado su domicilio social, ubicado antes en el número 449 de la Avenida Diagonal de Barcelona, a la calle Capitán Haya de Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

¿Por qué Madrid?

La empresa señala que han elegido la capital porque “uno de nuestros socios y miembro del consejo de administración vive en Madrid, mientras todos los demás estamos en Barcelona. Al cambiar la sede social de Barcelona, Madrid era la opción lógica”.

Asimismo, aclaran que “por ahora” solo se ha trasladado el centro de administración, pero no el centro de trabajo, por lo que sus empleados desarrollarán su actividad profesional en la Ciudad Condal.

Casi 2.700 empresas han trasladado su sede

Un total de 2.682 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España desde el 2 de octubre, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la salida de compañías se está ralentizando.

El desafío independentista ha provocado que las cotizadas y las pymes de la región huyan de la comunidad como consecuencia de la inseguridad e inestabilidad política.