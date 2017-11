Miguel Peña, médico estético: “Muchas mujeres me piden los pómulos de Elsa Pataky”

Miguel de la Peña es médico estético en Clínicas Diego de León. El Doctor les ha dicho a Javi Nieves y Javier Capitán que con reto del Maratón están llevando su cerebro al límite. “Sentiréis efusividad. Las decisiones no se procesan tanto como cuando estás descansado. Pérdida de la paciencia”.

El médico estético ya suma unos 5.000 pacientes tratados en la Clínica Diego de León. “Empezamos en 1997 y hemos ido creciendo poco a poco. Nacimos con unos criterios de naturalidad, buscando la naturalidad en los pacientes. Ellos están satisfechos con los resultados porque cada día tenemos más pacientes de referencia. Esto es, que vienen porque ha estado su amiga, su prima”.

“Nuestro trabajo es muy visible. Cuando hay una intervención que ha quedado mal, la firma del cirujano o la Clínica ya se tacha. Por eso cuidamos mucho que no suceda. Si hay que decir no, se dice”. El médico estético ha explicado que muchas mujeres van con fotos de famosos a pedirle lo mismo y no es viable. “A veces vienen pidiéndome los pómulos de Elsa Pataky“.

En la Clínica, el 85% son mujeres. Los hombres se van animando pero todavía van por detrás.

El Director de Clínicas Diego de León además aconseja a todo el mundo a que deje de fumar para mejorar la salud física, psíquica y mental. Es autor del libro No fumo más, con unos 9.000 ejemplares vendidos. “El mejor medicamento anticáncer ya lo tenemos, es dejar de fumar. El fumador es un drogadicto. A la hora de dejar de fumar hay que tomar un tratamiento de apoyo para evitar el síndrome de abstinencia”. Miguel Peña asegura que su libro funciona para ayudar a dejar el tabaco, “hay mucha gente que me escribe emails, cartas para darme las gracias”.