El Black Friday de los operadores móviles: rebajas en las tarifas y ofertas en los terminales

El Black Friday no deja títere con cabeza. El evento por excelencia del consumo, que nació en el seno de la tecnología y las pymes, no deja indiferente a ningún sector. Tanto es así que el mundo de los operadores móviles no quiere quedarse atrás y se ha sumado al ‘carro’ del Viernes Negro.

Las grandes telecos han sacado ya su artillería para dar una alegría a sus clientes: Vodafone, Telefónica, Orange, Amena y Másmóvil han movido ficha para sumar adeptos.

Fuentes oficiales de Vodafone, que se embarca por tercer año consecutivo en el Black Friday, aseguran que “ha sido una de las primeras operadoras en realizar distintas iniciativas con motivo de Black Friday en España. Esto se debe a que los clientes esperan que haya atractivas ofertas de tecnología en esta época, tanto en terminales, como en servicios de telecomunicaciones fijas y móviles. Por otra parte, supone una importante oportunidad en cuanto a refuerzo del posicionamiento de la marca”. Por ello, la compañía roja ha decidido celebrar su llegada con un descuentos del 50% en cualquier paquete de Vodafone One, ofrecer Video Pass durante 6 meses gratis -los clientes pueden ver vídeos y series en el móvil sin gastar datos de la tarifa- y ofertas en algunos de sus terminales como Huawei P10 Plus y Huawei P10 o el terminal LG G6.

Telefónica, Orange, Amena…

Tuenti, bajo la cual opera Movistar -que es a su vez propiedad de Telefónica-, ha lanzado justo este lunes el caramelo para atraer a más clientes triplicando los gigas de todas sus tarifas por el mismo precio.

Movistar también está en la carrera para colocarse en el primer puesto del podio de los operadores móviles. La compañía ha lanzado ya una serie de ofertas: fibra óptica al 70% de descuento, cuatro meses gratis de TV contratando Fusión + y otras ofertas a mitad de precio. Aunque, los que estén esperando para hacerse con un móvil, echarán el ojo al Samsung Galaxy S8, que presenta un descuento del 20% con la llegada del Viernes Negro.

La compañía naranja sigue la estela de sus homólogos. Para los fans de Apple, el iPhone 8 entra dentro de las ofertas ya que tiene el sello Black Friday en Orange. Otros terminales como el Huawei P10 o el Samsung Galaxy J3 también entran en la lista. Pero, lo que le diferencia del resto es las ofertas en tabletas, televisores y hasta la Play Station 4.

Amena, que regresó al mercado bajo el brazo de Orange en 2012, también quiere entrar en la batalla para ser uno de los caballos ganadores. Y para ello, ha apostado por las ofertas en los terminales: ofrece descuentos desde el 5% hasta el 25% en algunos móviles como el Samsung Galaxy J7 o el BQ Aquarius X.

Yoigo y Másmóvil también están dentro del saco de los descuentos. Yoigo, por su parte, ha apostado fuerte por los descuentos en los terminales: en concreto, por el nuevo iPhone X y también por algunos móviles de Samsung como el Galaxy Note 8 o el Galaxy S8.

Másmóvil, sin embargo, prefiere poner el foco en los gigas. La compañía telefónica ofrece el doble de gigas en sus tarifas, al estilo Tuenti.