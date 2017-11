En la misiva del Grupo Barceló dirigida al consejo de administración de NH y remitida a la Comisión Nacional de Valores del Mercado, el grupo hotelero Barceló ha planteado trasladar su sede a Madrid. En la carta se puede leer “Asimismo, consideramos interesante la posibilidad de quela sede social de la entidad combinada estuviera en Madrid.”

Desde el grupo mallorquín confirman a OK DIARIO que este cambio de sede no tiene relación con el auge secesionista. No obstante, otra cuestión sobre la mesa, es qué ocurre con los impuestos. Concretamente, el impuesto de sociedades. Esté donde esté la empresa, se sigue pagando a la Hacienda central, sin embargo, la comunidad que se beneficia de contar con la sede social de una empresa, se beneficia del reparto posterior de fondos. Es decir, Baleares perdería un argumento para tener más ingresos y dependería más del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En 2016 Baleares recibió 1.346,37 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica,

Un campeón hotelero español

El grupo hotelero mallorquín cuenta en la actualidad con 232 hoteles en 21 países. Por su parte NH Hoteles dispone de 389 establecimientos en 31 países. La unión entre ambos grupo podría crear un grupo hotelero potente. O como se refieren en el comunicado “un campeón hotelero español que podrá competir con los mayores grupos del mundo en los mercados más importantes.”

En la carta, Barceló señala esta que esta estrategia tendrá “un potencial excepcional de creación de valor para los accionistas de ambas compañías. Como operadores con una larga trayectoria en el sector turístico, hemos seguido la evolución de su grupo con interés. Consideramos que tiene un posicionamiento único en mercados clave de Europa con muchos puntos atractivos“.

Barceló valora a NH en 2,480 millones de euros y la operación que se contempla es una fusión. Es decir, “la integración de Grupo Barceló en NH mediante la entrega de nuevas acciones emitidas por NH al Grupo Barceló, manteniendo la sociedad cotizada”.