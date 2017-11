Mattel se lanza al mercado musulmán con la Barbie con hiyab

Barbie, la elegante ambición rosa, está pasando por una racha de vacas flacas. El grupo estadounidense Mattel, lastrada por las pérdidas y las bajas ventas, acaba de lanzar al mercado su muñeca más icónica con velo. Barbie se pone hiyab en la colección Shero. Esta muñeca se ha inspirado en la esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad. En 2016, Muhammad se convirtió en la primera estadounidense en competir en los juegos mientras llevaba un hiyab.

El programa Barbie Shero reconoce a mujeres pioneras que inspiran a la próxima generación de chicas. Es una colección de muñecas más diversa que Mattel saca en un esfuerzo por ampliar el atractivo de la marca.

La olímpica de 31 años reconoce que se trata “de un sueño hecho realidad.” En la red social Twitter, Ibtihaj Muhammad, ha publicado una fotografía suya con la muñeca donde se puede leer: “¡Me siento orgullosa de saber que las pilas en todas partes del mundo pueden jugar ahora con una Barbie con escoge llevar hiyab!”

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD

— Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) November 13, 2017