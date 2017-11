Air Europa suma Marrakech a su red de destinos

Air Europa, la división aérea de Globalia, reforzará la presencia del grupo turístico en Marruecos al operar a partir del próximo mes de diciembre dos vuelos semanales a la ciudad de Marrakech.

La nueva ruta, a bordo de un Embraer E190, con capacidad para 120 pasajeros; está programada para ser operada los jueves y domingos; si bien el vuelo inaugural se adelanta al miércoles día 6 con motivo del inicio del puente que engloba las festividades del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

El vuelo que enlaza Madrid con Marrakech despegará los jueves y domingos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 15.15h para aterrizar en el aeropuerto de Marrakech-Menara a las 16.15 horas (hora local). En sentido inverso, saldrá del país alauí a las 17.15 horas para tomar tierra en Madrid a las 20.20 horas. Gracias a esta nueva ruta, Marrakech queda igualmente unida, a través del hub que Air Europa dispone en Madrid, con el resto de destinos tanto nacionales como europeos y transoceánicos donde vuela la aerolínea.

Air Europa afianza con la reapertura de esta ruta la posición estratégica que el grupo turístico al que pertenece dispone en el país vecino. Cabe recordar que Be Live Hotels, la división hotelera de Globalia, cuenta con dos hoteles en Marruecos, el Be Live Experience Marrakech Palmeraie y el Be Live Collection Saïdia. Además, el próximo año prevé abrir otro hotel de 5 estrellas, el Be Live Collection Marrakech Adults Only, situado en la zona residencial del palmeral de Marrakech.