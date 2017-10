Las empresas afincadas en Cataluña no mueven ficha y “siguen de cerca” la situación

Las empresas que permanecen afincadas en Cataluña están siguiendo “muy de cerca” lo que pasa en la comunidad. Ninguna de las compañías que permanecen afincadas en la región ha decidido mover ficha tras la declaración de independencia en el Parlamento este mediodía.

Seat observa los toros desde la barrera. Fuentes oficiales del fabricante automovilístico aseguran que siguen “muy de cerca” la situación en Cataluña, pero se ciñen a la carta que remitió el presidente de la compañía a sus trabajadores de la fábrica de Martorell (Barcelona).

No hay cambios en el guión y sostienen que: “ante la situación política actual, la prioridad de Seat es proteger los intereses de nuestros trabajadores y sus familias, así como los intereses de nuestros inversores, proveedores y clientes. La estabilidad política y la seguridad jurídica, además de nuestra permanencia en la Unión Europea, son imprescindibles para asegurar la sostenibilidad económica y laboral de nuestra compañía y sus filiales, y para mantener la confianza de nuestros clientes y accionistas”.

En línea con la carta interna, las mismas fuentes consultadas señalan que “Seat es un fabricante automovilístico con todos los centros productivos propios ubicados en Cataluña y proveedores en toda España. Un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica, y tendría sentido en el momento que entendamos que ésta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados. Nuestro trabajo es fabricar automóviles y componentes, así como crear soluciones para hacer cada día más fácil la movilidad. Y esto es lo que continuaremos haciendo, sea cual sea la situación. Seat sigue de cerca cómo evoluciona la situación actual”.

Lidl mantiene su postura y asegura que permanecen atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos. En este sentido, fuentes oficiales de la compañía sostienen que “como empresa permanecemos atentos a la evolución socio-política de todos los países en los que estamos. No obstante, estamos enfocados en el desarrollo de nuestra estrategia comercial, que no está vinculada a ninguna coyuntura política”. La compañía alemana subrayaba que si hubiese una modificación en el ordenamiento jurídico actual, cambiaría su sede social. Tras la aprobación del Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sobreentienden que no hay cambios.

Nissan tampoco ha recibido noticias ni comunicados internos que presenten cambios en la situación actual, según fuentes oficiales del fabricante nipón de automóviles.

Bayer, por su parte, mantiene de la misma manera su posicionamiento previo a la DUI: “como cualquier otra compañía, Bayer precisa de un marco político, económico y jurídico estable que asegure el normal desarrollo de su actividad”. Fuentes de la empresa química afirman que de momento, no hay cambios a la vista.