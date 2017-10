Hotchief (ACS) garantiza que Abertis seguirá siendo una empresa española con sede en Madrid

El consejero delegado de ACS y presidente de Hotchief, Marcelino Fernández Verdes, ha querido despejar cualquier tipo de incertidumbre sobre el futuro de la nueva Abertis si triunfa la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada para hacerse con el control de la concesionaria de autopistas. “Abertis tendrá su sede en Madrid y seguirá siendo una empresa española“, ha declarado Fernández Verdes en una presentación realizada este miércoles para explicar los pormenores de la operación.

El CEO de ACS ha dejado muy claro que el hecho de que Abertis pase a ser una filial de un grupo con sede en Alemania no implica que pierda su españolidad. De hecho, Hotchief es a su vez filial a su vez del grupo ACS y no por eso quiere decir que la empresa deje de ser germana. Por lo tanto, si la OPA tiene éxito y Abertis pasa a integrarse en el grupo tendrá teniendo como principal accionista a una empresa española.

Fernández Verdes defendido el plan industrial que ha preparado Hotchief para la nueva Abertis, que beneficiará a ambas compañías y proporcionará un valor añadido en forma de sinergías de entre 6.000 y 8.000 millones de euros. El grupo se ha marcado como objetivo incrementar el pago de dividendos hasta el 90% del beneficio neto a partir del año fiscal 2018, una política de retribución al accionista “sensiblemente mejorada y sostenible”, respaldada por una fuerte visibilidad de los flujos de caja a largo plazo como resultado del modelo de negocio integrado.

Ésta integración es precisamente el gran elemento que diferencia esta OPA de la presentada por Atlantia. Hotchief ha diseñado un esquema de negocio que garantizará la generación de valor a los largo del ciclo de la vida de los proyectos de infraestructuras, aportando sus activos greenfield (licitaciones y proyectos de construcción) con los brownfield de Abertis (las concesiones de autopistas).

La integración permite generar valor a los largo del ciclo de vida de concesión de infraestructuras, abarcando el diseño y la planificación, la financiación, la construcción, la operación, el mantenimiento y, eventualmente la rotación de activos. Según la presentación expuesta por el CEO de ACS y primer ejecutivo de Hotchief, la experiencia del gigante alemán en el desarrollo de estos proyectos greenfield, junto con su relación con las autoridades licitadoras en los mercados que opera y su experiencia en proyectos público–privados (PPPs), complementan el perfil de Abertis (con foco brownfield) y proporciona una plataforma de crecimiento visible y permanente para el nuevo grupo resultante.

En la actualidad la cartera de proyectos greenfield de PPP identificada por Hotchief asciende a 200.000 millones de euros y el porcentaje medio de adjudicaciones que logra el grupo está en torno al 30%. Esta será la plataforma que sirva para “perpetuar el crecimiento de forma sostenible”. El 40% de los proyectos localizados está en Estados Unidos, el 25% en Canadá, el 25% en Australia y el 10% en Europa.

Fernández Verdes ha anunciado que su objetivo, en caso de que la OPA salga adelante, es “desinvertir en activos no estratégicos” que actualmente tiene Abertis, en referencia a las participaciones que posee en Cellnex (el 34%) e Hispasat (el 90,7%). En el caso de Cellnex el objetivo es vender acciones de Cellnex para ir reduciendo progresivamente su peso en el capital por debajo del 30% y evitar así lanzar otra OPA opa sobre el operador.

“El oferente no tiene intención de formular una oferta pública de adquisición de acciones obligatoria sobre Cellnex y, en consecuencia, en el plazo máximo legalmente establecido en dicha norma, enajenará una participación en Cellnex, que permita evitar la obligación de formular una oferta pública de adquisición“, señalaba Hochtief en el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace una semana.

En el caso de Hispasat, ACS señala que “también revisará sus opciones estratégicas” en relación con el operador de satélites de telecomunicación, “incluyendo una posible desinversión”. Este miércoles el consejero delegado del grupo ha confirmado este punto, aunque no ha querido precisar el importe que espera lograr con ambas ventas y que ayudará a financiar la OPA sobre Abertis.

Fernández Verdes ha negado que Hotchief haya presentado la OPA por recomendación del Gobierno y ha asegurado que desde el primer momento que Atlantia comunicó su intención de preparar una oferta la filial de ACS comenzó a trabajar para integrar a Abertis en su estructura. El directivo ha presentado la propuesta de generación de valor a más de 150 inversores y hedge funds en la última semana, destacando que es una “oportunidad muy atractiva para los accionistas” y que se traducirá en la creación de un grupo global e integrado de infraestructuras.

“Nuestra relación con La Caixa es inmejorable”

En cuanto a la postura de Criteria, el holding de participadas de la Fundación Bancaria La Caixa, el presidente de Hotchief ha señalado que le “encantaría” que le acompañara en el proyecto y acepte la OPA, dado que es el primer accionista de Abertis y, además, participó en la fundación de la concesionaria. “Nuestra relación con La Caixa es inmejorable, pero no hemos hablado con ellos sobre la oferta”, ha indicado Fernández Verdes.

Respecto a la posibilidad de que Hotchief se vea obligado a elevar el importe de la OPA (situado en 18,76 euros por acción) si Atlantia cumple su anunciada intención de mejorar la oferta presentada a 16,5 euros por título, el número dos de Florentino Pérez ha pedido “no adelantar acontecimientos”, aunque si esto se produce “analizará las alternativas”.

Finalmente, Fernandez Verdes ha considerado que la financiación de la operación está garantizada, aunque no ha descartado realizar una emisión de deuda mediante bonos híbridos si es necesario. No obstante confía en que la ampliación de capital de Hotchief y las desinversiones de los activos no estratégicos de Abertis –sin olvidarse de los 1.200 millones que pueden aportar los minoristas de la empresa alemana– sean suficientes para financiar la oferta.