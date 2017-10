El presidente de Grupo Correa exige al IESE que diga “de una vez” si defiende “la unidad de España”

José Ignacio Nicolás-Correa, presidente del Grupo Correa y exalumno de IESE, ha pedido a través de una misiva a la escuela de negocios que manifieste de su postura sobre el proceso independentista catalán y señale si está o no a favor del orden constitucional y la “unidad de España”.

OKDIARIO ha tenido acceso a la carta que ha enviado el presidente del Grupo Correa al director general del IESE, una petición de manifestación frente al golpe de Estado en Cataluña que se suma a la que ha hecho ya un grupo de alumnos de la escuela de negocios. A continuación reproducimos la carta enviada a Heukamp:

Sr. Don Franz Heukamp

Director General del IESE.

Estimado Sr Heukamp:

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de mantener con Vd., una conversación telefónica en la que me manifestó que, a la vista de los últimos acontecimientos políticos, se habían dado instrucciones a los profesores del IESE para que no se manifestaran sobre el proceso secesionista catalán (¡).

Como es sabido, mi opinión es que, esa Institución debería de haberse desmarcado, hace ya mucho tiempo, de la posición de apoyo al Estatuto de Cataluña, según salió del Parlamento Catalán, manifestada, por escrito, por Jordi Canals, y del resto de los acontecimientos posteriores que nos han llevado a esta penosa situación.

Por las últimas manifestaciones de algunos profesores, compruebo que no solamente no se mantienen en silencio, si no que manifiestan su inquebrantable apoyo al Proceso Independentista y a sus instigadores e incluso alientan a la comisión de delitos en su abierto enfrentamiento al orden jurídico vigente (véase la manifestación pública de Jaume Llopis).

Por todo ello, yo creo que ha llegado el momento de que el IESE se manifieste pública y oficialmente respecto al proceso secesionista de Cataluña para que todo el mundo sepa a qué atenerse.

Mi opinión es que, la actitud de muchas prestigiosas e influyentes Instituciones como el IESE y empresas que o han apoyado el proceso o no se han pronunciado, ha contribuido de forma decisiva a la formación de una opinión favorable o al menos neutral, que nos está llevando a una situación gravísima e indeseada por todos, supongo.

En consecuencia, me permito sugerirle que el IESE se manifieste de una vez, pública y formalmente sobre este asunto para que todos los antiguos, actuales y futuros alumnos, sepan a qué atenerse en el sentido de conocer si esa Institución está a favor del orden constitucional y la unidad de España o no.

Agradeciéndole de antemano su contestación.

Le saluda atentamente.

José Ignacio Nicolás-Correa Barragán

PDG de 1979 y Miembro del IESE durante 36 años