La agencia de viajes madrileña eDreams se ha enfrentado a creciente presión legal por parte de sus clientes en el último ejercicio por una avalancha de reclamaciones con respecto al servicio de suscripción ‘Prime’ que ofrece la compañía. En concreto, clientes de distintos países han señalado dificultades para cancelar o darse de baja de la plataforma, que ofrece descuentos a la hora de reservar vuelos. La compañía ha alertado a sus inversores que existe mayor riesgo de pérdidas como consecuencia de estas demandas, que ascienden hasta los 8 millones de euros de los 5 millones previos durante el último ejercicio.

Hace dos semanas, las acciones del grupo que preside el empresario Dana Dunne vivieron su peor jornada en más de una década, con una caída del 41% en sólo un día, a pesar de aumentar sus beneficios. El castigo evaporó cerca de 500 millones de euros en capitalización bursátil en unas semanas. Esto, en parte, ha sido porque las cuentas de la agencia de viajes madrileña revelaban un profit warning que previa que su beneficio se desplomará en 155 millones para el próximo ejercicio.

Los balances de la compañía también revelan otros posibles riesgos. Por un lado, distintos órganos de Hacienda en Italia, España y Luxemburgo aún reclaman impuestos de IVA a la empresa, cómo contó este periódico en septiembre. Estas provisiones ascienden hasta los 13,3 millones de euros, según las cuentas. «En ciertos casos, el grupo ha aplicado un tratamiento fiscal que, de ser impugnado por las autoridades tributarias, podría dar lugar a una salida de efectivo», han explicado en sus últimas cuentas.

Los bajistas apuestan en contra

El titán de inversión Citadel, al igual que el hedge fund (fondo de cobertura), Marshall Wace, ha endurecido la presión sobre los títulos de eDreams en las últimas semanas tras conocer los resultados de la agencia de viajes y el profit-warning que se supo semana pasada.

Ahora, eDreams se encuentra envuelta en un asalto bajista por parte de estos dos fondos de inversión tras presentar resultados. En términos sencillos, una apuesta bajista es cuando un inversor toma prestadas acciones de un grupo con el fin de que la compañía caiga a futuro. El inversor saca partido de esta operación sólo si la compañía cae en Bolsa y pierde cuando sube. Citadel retiene una posición corta sobre el 0,54% del capital, equivalente a alrededor de 7 millones de euros, mientras Marshall Wace equivale a 6,35 millones de euros.