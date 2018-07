PickaDeli: “Somos la mejor alternativa al tupper y la comida preparada”

Jaime de Wenetz y Pedro Hernández son dos jóvenes emprendedores que llevan años ligados a la innovación en la hostelería, liderando nuevos proyectos y dirigiendo equipos en esta nueva era digital. Tras vivir en primera persona el boom del delivery y la aparición del mobile payment en restaurantes, decidieron crear su propio proyecto, PickaDeli, basado en un concepto aún poco explotado en España, el take away.

PickaDeli pone al alcance un marketplace de platos de comida para llevar de restaurantes de la zona para luego recogerlos en el mismo local y comerlos en la oficina, en casa o en la calle. Un proceso que ayuda a optimizar tiempo, esfuerzo y dinero tanto a clientes como a restaurantes. Con menos de un año de vida desde su creación, PickaDeli está creciendo en Madrid y ya ha obtenido varios reconocimientos como startup.

Como curiosidad, PickaDeli ha sido la única empresa española en ser seleccionada el pasado año por la aceleradora METRO, un exclusivo proceso de incubación de nuevos proyectos ligados a la hostelería en Europa, con grandes mentores y firmas líderes en el sector que les han ayudado a moldear su idea.

En OKDIARIO entrevistamos a Jaime de Wenetz, CEO y co-founder para que comparta su experiencia con nosotros:

¿Cómo surgió la idea de montar este proyecto con un concepto take away?

Un día conversando nos dimos cuenta de que actualmente existen hasta cinco proveedores logísticos para los restaurantes que hacen servicio a domicilio, pero sorprendentemente no hay nadie que cubra el sector del take away o pick up en España. Tanto mi socio como yo venimos del sector foodtech, acumulando más de 8 años dentro del sector y en compañías de renombre como Just Eat, SinDelantal o Zapper entre otras y pensamos que tenía sentido aprovechar nuestro conocimiento del sector y esa necesidad para lanzar nuestro propio proyecto.

“UN EMPRENDEDOR DEBE TRABAJAR COMO SI FUESE EL PRIMER DÍA, ESCUCHAR A SU CLIENTE Y SER HUMILDE”

¿Qué pasos habéis seguido para empezar a construir vuestra empresa?

Hicimos un piloto en la zona de Nuevos Ministerios en Madrid y los resultados fueron tan positivos que decidimos escalar a otras zonas de Madrid compartiendo los mismos resultados y en un tiempo récord. A día de hoy cubrimos ya más de nueve zonas de Madrid, entre las que se encuentran Salamanca, Malasaña, Chueca, Chamberí, La Latina, Azca-Cuzco, Campo de las Naciones y Las Tablas. Nuestro target son trabajadores de oficinas y por ello nos hemos enfocado en aquellas zonas donde hay más industria para empezar. Hoy queremos seguir creciendo de forma orgánica, la respuesta está siendo muy positiva.

Pickadeli ofrece comidas y ahora también cenas, ¿por qué este salto?

Hemos escuchado al usuario que nos pedía poder recoger más de un plato porque se lo llevaba para cenar. También nos pedía más comida sana y en nuestra web hoy más de un 80% de nuestros platos están catalogados de esta forma.

La tasa de repeat es muy grande una vez que el consumidor prueba el servicio y con cada vez menos tiempo para cocinar y una oferta en platos como la que tenemos, ofrecer únicamente una opción no nos parecía poco lógico. De modo que a día de hoy ofrecemos servicio continuado de lunes a domingo para comidas y cenas, y en tan solo dos semanas desde su lanzamiento hemos triplicado el número de pedidos.

Háblanos un poco más de el programa de aceleración, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en Techstars?

Para nosotros ha sido de gran ayuda todo el proceso de aceleración que hemos vivido con Techstars y Metro en Berlín. Fuimos parte de una selección de diez startups que durante casi cuatro meses pudo disfrutar de un asesoramiento continuo muy bien organizado y diseñado para poder sacarle el mejor partido. El programa acaba con lo que denominan “el demo day” donde se hace una presentación oficial del proyecto a inversores nacionales e internacionales y que tiene mucha repercusión mediática.

¿Qué conclusiones extraes de los grandes expertos con los que habéis convivido?

El nivel de mentores y abanico de expertos era muy alto y esto ha sido muy positivo para ayudarnos a ir en la dirección adecuada. Además de un cambio importante como fue nuestro cambio de nombre – pasamos de FudyBudy a PickaDeli – te diría tres puntos que aprendimos y que ponemos en práctica cada día:

Trabaja cada día, como si fuese el primero. Hay días mejores o peores, pero la empresa -tu empresa- solo te tiene a ti para “remar” en la dirección que quieres. El camino del emprendedor es solitario, nosotros damos fe de esto sobretodo siendo first mover. Escucha a tu cliente. No hay que asumir ideas o juicios propios sin hablar con el cliente. Él es el motivo por el que montaste la empresa y “necesitas” solucionar su problema/necesidad para tener éxito. Se humilde. Hay mucho hype en todo el mundo emprendedor, pero pocos tienen éxito. Lucha por tu proyecto, pero no te enamores de él, puede que no sea el momento/sitio correcto y tengas que pivotar algunos detalles de este. Si es así, sé rápido.

Para los que no os conozcan, ¿cómo definirías PickaDeli?

PickaDeli ha nacido para ser el marketplace líder en comida para llevar de Madrid: Damos acceso los platos de tus restaurantes favoritos que se encuentran a menos de 5 minutos de tu oficina y por menos de 5€.

En resumen, con PickaDeli ahorras tiempo y dinero.

De esta forma, consigues, lo que nosotros llamamos nuestros “5 Sin”:

Sin fregar. Somos tu tupper preferido, pero no nos tendrás que fregar nunca. Sin colas. Tu comida estará lista a la hora que selecciones, recogiendo directamente en el “punto de recogida” de PickaDeli. Sin pagar. Sin necesidad de llevar efectivo encima, paga por el plan que más se ajuste a tus necesidades y escoge entre 1- 5 o 10 platos. Sin obligaciones. Ni permanencia. Tú decides cuándo y dónde quieres comer. Sin extras. No hay pagos sorpresas. Pagas por lo que comes, ¡nada más!

“QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO DE FORMA ORGÁNICA, LA RESPUESTA DEL MERCADO ESTÁ SIENDO POSITIVA”

¿Qué planes de futuro tiene PickaDeli?

Para este 2018 hemos puesto en marcha un plan ambicioso que pasa por seguir cerrando acuerdos con restaurantes hasta llegar a los 500 consolidando así nuestra posición en Madrid. Además, esperamos poder expandirnos a dos nuevas ciudades, una en España y otra en el extranjero. El objetivo final es continuar siendo líderes en España y convertirnos en un actor importante dentro del mercado europeo. Para aquellos que no hayan probado PickaDeli y los lectores de OKDIARIO les ofrecemos un dto. Del 50% con el código OKDIARIO50 en nuestra web.