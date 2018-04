De Venezuela a España para crear su marca de moda: “Estar aquí me permite crecer como diseñadora”

Aunque Zori dejó Venezuela y llegó hace nueve meses a España, ya siente este país como suyo. Realmente lo sintió desde que lo pisó por primera vez porque el objetivo sólo era volver. Pero, esta vez no vino de visita, sino con la meta de poner en marcha su proyecto: su propia marca de ropa, Zori Santaniello.

No sólo será el lugar donde nazca su proyecto, sino que sus confecciones serán diseñadas y fabricadas aquí en España. “Estar en España me ha permitido evolucionar como diseñadora y me ha proporcionado una visión más grande del negocio, lo considero mi proceso evolutivo. Por eso surge este nuevo proyecto que lleva mi nombre Zori Santaniello, nace de la inspiración de esta hermosa región a la que debo mi evolución como diseñadora. En este caso será fabricado y diseñado en España”, cuenta Zori a OKDIARIO.

Su vena emprendedora viene desde bien pequeña, aunque hace cinco años que desembarcó en la moda. Zori dio sus primeros pasos en este mundo cuando creó su primera marca con dinero de su propio bolsillo en Venezuela: Micca. Un proyecto que creó en plena crisis política y que sigue existiendo: actualmente, cuenta con una pequeña empresa con diez empleados en Venezuela. “Los ingresos que Micca reporta están orientados al crecimiento de esa marca e impulsar incluso el inicio de otra nueva”.

Pese a las complicaciones, los obstáculos son retos para Zori: “cuando amas lo que haces, no hay distancias ni horarios que te detengan, y en estos tiempos la tecnología sin duda facilita el manejo. Además, tengo una equipo de trabajo que se ha formado con el proyecto y el cual está dedicado y comprometido con el desarrollo y crecimiento de la marca y cada uno de los procesos de la empresa”.

Su proyecto de vida

Para llegar hasta aquí, ha pasado por muchos puestos de trabajo. Desde abogada -ya que estudió leyes y marketing-, hasta directora de la comercialización de centros comerciales de su país natal.

Pero, precisamente gracias a Micca, Zori pude continuar con lo que ella llama su “proyecto de vida”. Esta nueva empresa en España conserva su esencia, pero es un “desafío” porque, además, compagina su proyecto trabajando para una multinacional.

Ahora, se imagina vistiendo a las mujeres “más poderosas” del país. “Me siento en este gran país con la libertad de crear para mujeres empoderadas y guerreras que me cruzo cada día en la calle y que tienen un estilo increíble, quiero ser parte de cada una de sus historias y batallas a través de las prendas que usen”, explica.

Los obstáculos no son barreras, sino retos y aunque haya sido difícil llegar hasta aquí, cada día aprende algo nuevo. “Me siento orgullosa de ambos proyectos. A Micca la he construido en un paso a paso y Zori Santaniello me genera la satisfacción de poder avanzar como diseñadora y en un ambiente más competitivo “.

No sabe si volverá o no a Venezuela. De momento, no calibra esta opción hasta que el mercado mejore. Lo que sí que tiene claro es que dentro de veinte años, Zori seguirá creando e innovando para su empresa. “Estaré detrás de los grandes talleres, mirando los procesos, evaluando las propuestas de nuevos talentos de diseño, que seguro colaborarán con mis colecciones, y pensando en qué nuevo país me expandiré ahora. Trabajando en lo que me apasiona”.