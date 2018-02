La fortaleza financiera de Tiko permite la compraventa de viviendas en solo unos días

Si alguno de ustedes que están al otro lado de la pantalla está intentando vender su casa en solo unos días, preste atención a este nuevo proyecto liderado por Ana Villanueva. A mediados de 2017, esta directiva -que suena a insultante juventud al otro lado del teléfono- lanzó Tiko, una compañía tecnológica que cierra operaciones de compraventa de viviendas en solo unos días. Tienen sede en Estambul y en los próximos meses abrirán mercado en Milán. Tras su simpático nombre hay gran liquidez gracias al apoyo de firmas de ‘venture capital’ a las que ‘levantó‘ en el mes de noviembre alrededor de 35 millones de euros.

Revolución en el sector inmobiliario en España. Villanueva, formada en la prestigiosa universidad americana Massachusetts Institute of Technology (MIT), explica que Tiko “busca a gente que quiere vender su casa y en 14 horas le hacemos una oferta tras haber hecho un análisis del estado de la vivienda”.

“Si la acepta”, comenta, “se tarda una semana en recabar los documentos y se hace la operación ante notario”. El día que el propietario de la casa sale de ella, lo hace con el dinero en su bolsillo. Efectivamente, explica Villanueva a OKDIARIO, el modelo de negocio está en “revenderla, claro, pero asumimos el riesgo, no esperamos a tener un comprador final, sino que adelantamos el dinero”. El objetivo de Tiko es reformar la vivienda y venderla en un periodo máximo de noventa días.

Villanueva, es CEO y, además, fundadora de Tiko, “tengo una participación en la compañía, aunque hay muchos socios detrás”. Esta ‘PropTech’ nace con el respaldo de importantes firmas de ‘venture capital’ como Rocket Internet (Zalando, La Nevera Roja) o Cabiedes (BlaBlaCar, Groupalia). En noviembre la compañía española puesta en marcha por Villanueva y Sina Afra levantó 35 millones de euros de financiación.

Estos pilares financieros tan importantes son los que permiten a Tiko, además del apoyo de la infraestructura tecnológica, cerrar las operaciones de una manera tan rápida. “Afortunadamente tenemos bastante liquidez”, comenta la CEO. Además, señala que Tiko tiene dos ventajas fundamentales frente a otras firmas del sector inmobiliario: “Tenemos la financiación y usamos la tecnología para hacer el proceso más rápido”.

En España Villanueva lidera un equipo de alrededor de 10 personas, “actualmente tenemos sede en Estambul (Turquía) y próximamente abriremos una nueva en Milán (Italia), así que casi somos una multinacional”, explica.

La CEO de Tiko no viene con las manos vacías de experiencia al mundo del sector tecnológico. Esta emprendedora española se ha formado en la prestigiosa universidad americana Massachusetts Institute of Technology (MIT) y posee gran bagaje internacional. Antes de lanzar el actual proyecto inmobiliario, lanzó Jobandtalent en México, ha pasado por consultoras estratégicas como Booz & Company o Arthur D. Little, y por despachos legales como Garrigues.

“Me gustan los proyectos innovadores que resuelven los problemas”, comenta. Sin duda, razón no le falta, “todos tenemos o hemos tenido algún familiar que ha intentado vender su casa y ha sido un dolor de cabeza”.

La mentalidad española con respecto al emprendimiento y la mala gestión de fracaso que tenemos en nuestro país ha marcado la manera de poner en marcha proyectos. Villanueva, que tiene la maleta llena de experiencias del mundo startups, explica que “hay diferencias que separan a los emprendedores españoles de los estadounidenses, por ejemplo”.

Relata que el boom del emprendimiento en España “ha sido tardío, la media de edad del emprendedor es más alta”. Y añade: “Date cuenta”, me dice, “que en EEUU empiezan durante la carrera, de hecho, muchos lo dejan para montar su negocio y en España en general se lanza con más experiencia”.

Además, por qué no decirlo, en España “hay mucho miedo al fracaso y en EEUU no lo hay, es más, se aprecia a las personas que se lanzan y se han dado varios golpes para luego terminar saliendo adelante”.

Cree que “el mundo de las startups poco a poco está mejor visto”, aunque reconoce que ‘la cabra tira al monte’: “En España valoramos mucho la seguridad de un trabajo”. Sin ir más lejos, ella misma se pone como ejemplo y comenta que “cuando acabé la carrera a mi madre le hubiera gustado que opositada y tuviera un trabajo más fijo”.

“No obstante”, explica entre risas, “se va acostumbrando, aunque sé que aún sigue pensando que debería haber opositado”.