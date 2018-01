Fintonic rechaza el bitcoin: “No ofreceremos algo que meta en problemas a los usuarios”

Lupina Iturriaga, CEO de Fintonic, procede de la banca tradicional, pero en 2012 saltó al lado de los usuarios y lanzó junto a sus socios este ‘Amazon de las finanzas’. A través de esta aplicación puedes ahorrar, ver dónde va el dinero, así como conseguir préstamos o seguros en dos minutos. “Solo ofrecemos cosas que se puedan hacer de manera sencilla y que se entiendan”, explica. Por ello, asegura la directiva, en Fintonic no se van a lanzar a brindar bitcoins: “Es todavía un producto muy controvertido y no queremos ofrecer algo que pueda meter en problemas a nuestros usuarios”.

Se habla de los bitcoins en todas partes, sin embargo, como bien explica Iturriaga “los gestores de fondos tradicionales aún lo ven de manera muy etérea y piensan que puede ser una burbuja muy grande”. La CEO de Fintonic, que tiene detrás una larga experiencia en el sistema financiero, tiene claro que en su marketplace no tiene cabida, al menos de momento, esta criptomoneda porque solo ofrecen “productos que se entiendan muy bien y estén muy probados, no queremos ofrecer algo que puede meter en problemas a nuestros usuarios”.

No obstante, Iturriaga señala que, aunque el bitcoin es polémico, “los que comenzaron al principio han ganado dinero, pero es un producto de alto riesgo”. La directiva, divertida, señala que en Fintonic “somos un poco como el Maestro Yoda de las finanzas, pero dándole cosas que sean positivas para los usuarios”.

La CEO de este optimizador de finanzas es menuda, sonriente y nada pudorosa a la hora de decir que están del lado del usuario de Fintonic: “Vamos a decir siempre qué banco es el que te cobra más comisiones y le ayudamos a ahorrar y organizar su dinero”.

FinScore: ¿Eres guapo para los bancos?

Recientemente acaban de lanzar FinScore, es decir cómo te ven los bancos de atractivo a la hora de contratar productos financieros con ellos. Iturriaga explica que Fintonic te da una nota de y “es muy importante, porque así saber lo que vales y puedes ir a varias entidades y conseguir mejor precio para ti”.

La nota va de cero a 900, si la nota es peor de lo deseable, “te damos consejos si quieres elevar la cifra: no devolver recibos o no estar tantas veces al descubierto. En fin, las variables cambian según los usuarios”. Añade, además, que “no dejamos a los bancos que sean la fábrica y vendan todos los productos y que se puedan contratar a través de la página en dos minutos, si no fuera así no los ofertamos“.

Antes de poner en marcha Fintonic, Iturriaga confiesa que su marido y ella se peleaban “porque no sabíamos dónde se había ido el dinero, teníamos diferentes cuentas y no éramos capaces de organizarnos ni con un excell”.

La aplicación, que es gratuita, es un optimizador financiero que “te ayuda a que agregues todos los bancos/tarjetas en un mismo sitio y lo ves organizado por categorías, eso ya te ayuda a saber dónde se va el dinero y a qué ritmo”, relata la directiva.

Tienen claro, y así nos lo hace saber, “no queremos ser un banco y esto muy importante porque nos ayuda a decir las cosas muy transparentes. Decimos qué banco es el que más cobra, cuando estás en descubierto o cuando te pasan un movimiento dos veces para que lo puedas reclamar”.

Según datos de la compañía tecnológica, en 2017 “avisamos alrededor de 300.000 alertas de descubierto para que no cobrasen comisión a los usuarios por quedarse al descubierto”, explica. Y añade, además que detectaron alrededor de 26.000 movimientos de cobros duplicados en un restaurante, un billete de avión, etc.

En España somos unos ahorradores mejorables

Con Fintonic, además, se puede descubrir qué tipo de consumidores somos. Algunos se llevan más de un susto al ver la cantidad de dinero que se gastan en comida a domicilio, restaurantes, etc. “Te das cuenta si eres o no ahorrador, en España lo normal es que no ahorremos y que la balanza sea negativa, es decir, la mayoría de la gente para llegar a final de mes tenga que llegar endeudada”, explica Iturriaga.

Esta es la realidad, comenta, pero reconoce que se está dando un cambio de tendencia y la gente está comenzando a ahorrar “más o menos de un 3% a un 6% de sus ingresos totales, aunque lo óptimo sería un 20%”. La CEO asegura, por ejemplo, que los usuarios de Fintonic en el primer año, “si lo usan bien, llegan a ahorrar entre 2.000 y 5.000 euros, y sin hacer grandes cosas. Es un hecho porque comienzan a consumir de una manera distinta evitando gastos superfluos”.

Iturriaga explica que el año pasado los usuarios de Fintonic “ahorraron en comisiones de vueltas 13 millones de euros, eso nosotros lo medimos perfectamente por las alertas y las devoluciones”.