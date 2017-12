MrBroc: el ‘Instagram gallego’ que transforma los dibujos de los niños en productos de diseño

Sonia López, fundadora de la empresa MrBroc, suena ocupada al otro lado del teléfono: es madre de cuatro hijos y tiene en marcha una startup por la que ha apostado fuerte. MrBroc es una plataforma tecnológica que permite transformar en artículos y productos de diseños los dibujos de los pequeños de la casa (o los mayores, cada uno tiene sus caprichos) estampándolos en tazas, manteles, fundas de móviles. Fácil de plasmar, pero con soportes y un tratamiento del dibujo con alta calidad.

De hecho, será la palabra “calidad” una de las más usadas por López cuando me explica el proyecto. La emprendedora viene del mundo financiero “de fusiones de empresas, compraventa, etc”, explica, pero desde hace un tiempo creó MrBroc con una socia, aunque ésta dejó el proyecto cuando “cambió de tendencia a ser más tecnológico, vendió sus acciones y yo decidí apostar más fuerte”.

Durante este 2017, la startup de origen gallego ha estado trabajando en desarrollos tecnológicos propios que le han llevado a lanzamiento de Broc Studio: una herramienta que permite personalizar los dibujos y, además, visualizar de manera inmediata cómo va a quedar el regalo que se recibirá en casa.

Broc Studio “funciona de una manera muy parecida a ‘Instagram’, puedes editar la imagen y poner filtros para cambiar los tonos”. Eso sí, me insiste “todo en la más alta calidad, la innovación y la calidad es algo que nos diferencia del resto”. Ahora los dibujos de los niños no se almacenarán en carpetas, sino que estamparlos en ropa de cama, decoración, cojines, mantas, fundas de móviles, tazas, etc en solo unos sencillos pasos que MrBroc pone a disposición de los usuarios.

Explica López, además, que “jamás ha pensado en MrBroc como un negocio artesanal, nuestros proveedores son industriales y mandamos los diseños a sus fábricas para que nos los produzcan”. La ambición de esta compañía gallega es aplicar la experiencia que tiene en el mundo de las finanzas para “rentabilizar MrBroc e ir ganando volumen”, por ello, señala “hemos trabajado de manera intensiva con diseñadores para lanzar la nueva herramienta Broc Studio”.

MrBroc cuenta ya con cinco trabajadores y es uno de los 17 proyectos empresariales acelerados en la cuarta edición de VíaGalicia, una aceleradora de empresas y emprendedores promovida por la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia.

López reconoce que rodearte de otras personas que emprenden es “muy positivo” y confiesa que las aceleradoras como VíaGalicia le han ayudado mucho “aportando conocimientos a aquellas áreas en las que éramos más débiles”.