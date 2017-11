¿Hay mercado para emprender en actividades de psicología y pedagogía?

En los últimos años se han desarrollado importantes avances en los ámbitos de la psicología y la pedagogía. A partir de muchos estudios y trabajos, se han llegado a conclusiones sobre problemas relacionados con enfermedades o necesidades de aprendizaje que, hace unos años, no se consideraban como tales. Gracias a ello, es posible realizar diagnósticos y desarrollar terapias muy efectivas sin que, en algunos casos, sea necesario recetar ningún medicamento farmacológico.

A partir de este conocimiento, muchos profesionales han decidido establecerse por cuenta propia y abrir una consulta. Es una forma de emprendimiento interesante porque, por ejemplo, como inversión inicial, solamente precisa de las herramientas de márketing necesarias para darse a conocer y el alquiler de un espacio.

¿Qué especialidades tienen más demanda?

La aparición de esta gran cantidad de profesionales que deciden establecerse por cuenta propia es fruto de un incremento de la demanda. Además de los conocimientos anteriormente comentados, el mismo ritmo social ha provocado un aumento de determinados problemas o patologías que, hace unos años, no eran tales. Por lo tanto, es necesario que personas con conocimiento y especializadas en ello ofrezcan el acompañamiento necesario.

Así pues, en algunos casos, puede ser más útil especializarse en unos campos específicos en lugar de querer abarcar todo el ámbito general de la psicología o la pedagogía, ya que cada problemática precisa de un desarrollo distinto. Las dificultades que más precisan apoyo son las siguientes:

Adicciones a determinadas sustancias : por desgracia, el consumo de ciertas sustancias lleva a algunas personas a un nivel de dependencia tal que no pueden proseguir con su vida o hasta la ponen en riesgo.

: por desgracia, el consumo de ciertas sustancias lleva a algunas personas a un nivel de dependencia tal que no pueden proseguir con su vida o hasta la ponen en riesgo. Adicción a los videojuegos o Internet : hay jóvenes (y no tan jóvenes) que, con la finalidad de evadirse de la realidad que les rodea, deciden centrar su atención en otra realidad virtual.

: hay jóvenes (y no tan jóvenes) que, con la finalidad de evadirse de la realidad que les rodea, deciden centrar su atención en otra realidad virtual. Problemas laborales : el estrés en el trabajo es un problema difícil de afrontar. A partir del momento que se entra en unas dinámicas determinadas, es muy complicado salir de ellas. Del mismo modo, es habitual la insatisfacción respecto el desempeño que se realiza o la desesperación de no encontrar trabajo después de estar mucho tiempo buscando.

: el estrés en el trabajo es un problema difícil de afrontar. A partir del momento que se entra en unas dinámicas determinadas, es muy complicado salir de ellas. Del mismo modo, es habitual la insatisfacción respecto el desempeño que se realiza o la desesperación de no encontrar trabajo después de estar mucho tiempo buscando. Problemas familiares o de pareja : las relaciones personales siempre han sido difíciles. La convivencia nunca es fácil y a veces es necesaria la intervención de un tercero para facilitar unas pautas.

: las relaciones personales siempre han sido difíciles. La convivencia nunca es fácil y a veces es necesaria la intervención de un tercero para facilitar unas pautas. Dificultades de aprendizaje: a partir de test, pruebas y observaciones, es posible realizar un diagnóstico sobre si un alumno presenta o no alguna necesidad específica de aprendizaje. Algunos psiquiatras optan directamente por la medicación, pero otros profesionales consideran que, antes de ello o de forma paralela, es necesario un acompañamiento para que el alumno sea capaz de superar los inconvenientes y pueda salir la clase con menos dificultad.

No prometer lo imposible

Hay que tener en cuenta que todo tratamiento precisa de un tiempo para que sus resultados empiecen a ser palpables. Algunos aseguran la “curación” inmediata a partir de distintas terapias innovadoras. Ahora bien, no se trata de una tarea fácil y, en todo caso, hay que dejar claro que la actitud de la persona que recibe el apoyo es clave para el éxito de la intervención, que no se trata solamente de una tarea unidireccional. Sin esfuerzo, en estos casos especialmente, no hay recompensa.