SamyRoad, la ‘startup’ que convierte a gente de a pie en ‘influencer’

Hace cinco años, tres amigos -Marta, Juan y Patricia- se juntaron una tarde en Madrid, su ciudad, para hacer un poco más grandes sus sueños. Lejos de dejar de alimentar al ‘monstruo creador’, volcaron sus ideas en un sencillo Power Point. Unas cuantas diapositivas y un poco de ilusión fue suficiente para convencer a amigos y familiares de su proyecto: crear una empresa que diese la oportunidad a cualquiera de dar a conocer su trabajo y ponerlo al servicio de marcas mundiales.

“SamyRoad es una plataforma que pone en contacto a creadores de contenido de distintas pasiones que nos interesan a los millenials -fotografía, adrenalina, viajes…- con empresas. Es una especie de plataforma en la que la gente de a pie puede mostrar su trabajo y las compañías descubrir contenido de calidad”, cuenta una de las fundadoras, Marta Nicolás.

Pero, ¿cómo? A través de un algoritmo que han creado desde la empresa. “Permite dos cosas diferentes: descubrir perfiles de usuarios y analizar sus influencias, qué seguidores tiene, en qué rango de edad, qué les interesa, si son mujeres u hombres; y por otro lado, el contenido que crean que pueda convertirse en contenido de marcas. Por ejemplo, nos viene un Loewe diciendo que quiere hacer un documental en blanco y negro. Nosotros utilizamos el algoritmo para descartar y seleccionar perfiles que se ciñan a lo que quiere. Es una estrategia a medida para la marca”, explica.

El imperio de los millenials

Las redes sociales dan la posibilidad a muchas personas de que su producto llegue a todos los rincones del mundo. SamyRoad quiere potenciarlo, pero no todo el mundo entra en este ‘saco’. El requisito principal es que el contenido creado esté dentro de las siete categorías millenial: moda, arte, adrenalina, música, emprendedores, solidaridad y viajes. “Si no entran dentro de estas categorías, el radar del algoritmo los descarta”.

Su objetivo es abrir la puerta al talento diferente. Desde entonces hasta hoy, ya se la han abierto a más de 30.000 usuarios. “Además, el algoritmo tiene categorizadas 160 millones de cuentas sociales de usuarios”.

Aunque empezaron en Madrid, ya cuentan con oficinas en Nueva York, Lisboa y México gracias a la financiación que consiguieron como auténticos emprendedores. Esto les ha permitido trabajar con más de 100 marcas de referencia por todo el mundo. Entre ellas: L’oreal, BBVA, Bankinter, Panrico, Loewe, Samsung…

Su proyecto ha crecido muy rápido. Este año esperan cerrar con cinco millones de facturación: “aunque queda un mes y medio, no vamos por mal camino”. Pero, no quieren que se quede aquí: desde sus cuatro oficinas han trabajado con más de treinta países y quieren seguir expandiéndose por Asia y consolidar los mercados que ya tienen.

Su única meta es dar alas a aquellos que quieren volar. “Puede haber un fotógrafo muy bueno y por lo que sea, no tiene la oportunidad o no tiene tanta exposición en las redes y pasa desapercibido. Trabajamos con creadores de contenido. No tienen por qué tener millones de seguidores, pero tienen un contenido de calidad”. Y es que para SamyRoad cualquiera puede ser influencer.