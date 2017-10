La ‘startup’ española que quiere coser los flecos de las tiendas de ropa ‘online’

No todo el mundo se atreve a comprar por Internet. A algunos les dan miedo las nuevas tecnologías, otros no quieren esperar a que les llegue un día más tarde o temen que no sea lo que esperaban y otros prefieren ir a las tiendas físicas por si les queda mal. Pero, todos los problemas tienen solución. Al menos, eso pensaban Sara López y Borja Cembrero cuando crearon Naiz Fit, la startup española que quiere coser los flecos de las tiendas de moda online para evitar las devoluciones por un fallo en la talla.

¿Cómo? A través de una aplicación móvil mediante la cual, introduciendo tus datos de edad, género, altura y peso -conservando tu anonimato- “empiezas a encontrar prendas de tu talla. Y, posteriormente puedes completar tu perfil tomándote dos fotos con tu móvil para afinar la precisión de tus medidas y elegir también cómo te gusta llevar la ropa, ajustada, más holgada, etc. Y listo, empezarás a ver ropa de tu talla dentro de la App y también podrás ver recomendaciones de talla en tu pc comprando en las marcas que trabajan con nosotros”, explican los fundadores a OKDIARIO.

Una de las fotos era frontal y otra lateral. La App indica cómo tienes que encuadrarte, a través de unas instrucciones por voz, en una silueta en tu teléfono móvil. “Los problemas de selección de talla y las devoluciones son el gran muro al que se enfrentan tanto compradores como vendedores de ropa por Internet. Y nos dijimos: hay que encontrar una solución”.

Más de 90.000 prendas de 600 marcas

“Dentro de la sección descubre de nuestra App el usuario podrá encontrar 90.000 prendas de muchísimas marcas filtradas por marca, tipo de prenda, prendas más vistas, etc; que podrá comprar directamente en las tiendas online de las marcas”, apuntan.

Y no se cierran ninguna puerta. Buscan continuamente diversas marcas del sector para seguir creciendo. Su objetivo: incorporar una media de tres marcas al mes.

Aunque solo trabajan con tiendas online -tengan o no tienda física– también se plantean dar el salto a la tienda física: “permitiría al usuario saber cuál es su talla y no hacer colas en los probadores”.

Lanzamiento de la App en menos de 9 meses

Pusieron en marcha el proyecto gracias a la financiación de una compañía. El coste tecnológico no fue un obstáculo para lanzar la aplicación en menos de nueve meses desde su creación.

Creen que con ella, van a facilitarle la vida a las empresas: para reducir las devoluciones, para aumentar sus ventas y para personalizar el proceso de compra del cliente.

“Sin lugar a duda, cuando nos embarcamos en esto teníamos sólo una cosa clara: que íbamos a aprender de absolutamente todo lo que esta experiencia podía ofrecernos. Aunque salga mal, que nos quiten lo “bailao”. Rodearnos de expertos del sector, aprender del resto de miembros del equipo, saber como negociar con clientes y proveedores, entre otras muchas habilidades. Así que claro que ha merecido, y merece, la pena”.

Dentro de diez años, no saben donde se van, pero sí que esperan acercar Naiz Fit y la tecnología a los usuarios. Porque detrás de este nombre no solo se esconde una aplicación, sino también la necesidad de “promulgar la aceptación del cuerpo. Ya está bien de preocuparnos por el tema de las tallas, tu cuerpo es bonito, perfecto, tal y como es. Las tallas son sólo una guía para poder llevar la ropa que mejor nos hace sentir”.