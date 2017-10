Lilo: el motor de búsqueda que dona el 50% de sus ingresos a proyectos solidarios

Meritxell Vañó es una joven valenciana de 24 años que se ha embarcado en un nuevo proyecto que cuenta con millones de adeptos en Francia. Se trata de Lilo, un motor de búsqueda parecido a Google, que genera unos ingresos por los enlaces publicitarios, de los cuales, el 50% van a parar a asociaciones solidarias con las que colabora como Fundación Pequeño Deseo o Mamás en Acción.

“Cuando me topé con Lilo contacté inmediatamente con los fundadores Clément Le Bras y Marc Haussaire en Francia”, explica Vañó a OKDIARIO a otro lado del teléfono. No se lo pensó dos veces, se lanzó a proponerles extender el proyecto al mercado español “porque no existía nada parecido y yo conocía el país”. “Mi idea fue desarrollar un modelo de economía digital solidaria que coloque al ser humano en el corazón de internet”, explica la joven valenciana.

Los interesados en colaborar de manera solidaria con Lilo deben saber que se trata de un motor de búsqueda gratuito y que con él se pueden hacer búsquedas cotidianas como las que se hacen con el de Google.

La diferencia está en que, con cada búsqueda en Lilo, el internauta gana una gota de agua simbólica. Después, podrá puede donar estas gotas a los proyectos que elija, clasificados en cuatro categorías: medioambiente, social, salud y educación. Unas gotas de agua que se convierten en dinero solidario.

Eso sí, me explica que, a pesar de que en España Lilo lleva muy poco tiempo, desde el mes de julio solamente, “sí que había asociaciones españolas que colaboraban ya con el buscador galo”. En este momento, como decimos temprano, Lilo tiene en España casi 600 usuarios, 85.000 búsquedas mensuales y genera por usuario 30 euros anuales.

Bañó expone que esta suma parece “no ser muy elevada, pero multiplicada por el número de internautas en España, el resultado es una cifra espectacular”. En Francia, el modelo Lilo ya ha permitido recolectar más de 420.000€ euros y financiar unos cincuenta proyectos. Otros proyectos análogos afloran actualmente por Europa, gracias a la iniciativa de talentos locales como Meritxell.

Hasta el momento, el buscador solidario francés es el que genera el grosso de los ingresos, pues lleva más tiempo funcionando y reinvirtiendo en mejorar la herramienta, pero los planes de Vañó es ir ampliando los usuarios y los ingresos.

En España colaboran con la Fundación Pequeño Deseo y con Mamás en Acción, aunque “iré contactando con más asociaciones solidarias como Fundación Abracadabra que hacen una labor maravillosa y con RAIS Fundación para personas sin hogar”.