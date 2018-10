El sablazo de Sánchez a los autónomos duplica en 4 meses el de Rajoy en 6 años

ATA: “Se ve que quienes han tomado esta decisión no han tenido que pagar muchas nóminas”

En España hay cerca de un millón de autónomos que son empleadores y generan empleo. Un millón de autónomos que en los últimos tres años han asumido una subida del 34,3% en las nóminas de sus empleados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido duplicar en cuatro meses el ‘sablazo’ a los trabajadores por cuenta propia que Rajoy ejecutó en seis años. En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy subió el salario mínimo un 8%. En este ejercicio ha subido un 4%- lo que suma un 12% en dos años- y en 2019 subirá un 22,3%. “Se ve que quienes han tomado esta decisión no han tenido que pagar muchas nóminas” aseguran desde ATA.

La subida más acusada ocurrirá en menos de tres meses, cuando el salario mínimo suba a 900 euros al mes gracias al acuerdo sellado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Una subida que desde ATA consideran “desproporcionada y unilateral”. En declaraciones a OKDIARIO, Lorenzo Amor, presidente de la asociación mayoritaria de trabajadores por cuenta propia, recuerda que “había un acuerdo de llevar el SMI a 850 euros en 2020. No nos negamos a subirlo, de hecho estamos diciendo que hay que subirlo, pero no puede subir un 22,3% en un solo año y un 34% en tres años”.

Esto significa que “un autónomo que tenga un trabajador en prácticas cobrando el salario mínimo le va a suponer un incremento de 2.800 euros”. En el caso de un autónomo de comercio, “cuyo empleado cobre una base mínima de 1.050 euros, la subida le va a suponer un incremento de 4.500 euros” explica Lorenzo amor.

Amor: “Que me diga alguien qué actividad de autónomo ha subido un 34,3%. No hay autónomo que lo asuma”

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos consideran que cualquier subida debe ser consensuada y sobre todo progresiva.”Que me diga alguien qué actividad de autónomo ha subido un 34,3%”, se pregunta Amor. “Es que no podemos pagar eso, no hay autónomo que lo asuma”, insiste. El presidente de ATA considera que “quienes han tomado esta decisión se ve que no han contratado mucho en su vida, ni han tenido que pagar muchas nóminas”.

Tarifa plana

Asimismo, el Gobierno quiere endurecer la tarifa plana que pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida. La tarifa plana actual para el primer año en la actividad de un autónomo es de 50 euros mensuales.

El equipo de Sánchez ha propuesto a las organizaciones de autónomos elevarla a 75 euros mensuales para los trabajadores autónomos (no societarios) y condicionarla a que éstos se mantengan de alta en el sistema una vez finalizado el periodo de bonificación.