50 Claves para jubilarte antes de los 50

¿50 claves para poder jubilarte antes de los 50? Es eso lo que precisamente vamos a tratar cada sábado en estos vídeos. Vivimos en una sociedad en la que nos sentimos obligados a trabajar 8 horas diarias desde los veinte hasta los sesenta y cinco años. ¿Hay alguna fórmula para conseguir acabar con esta “obligación” antes de los cincuenta años?

Quizá no estemos hablando de jubilarnos, si no de poder elegir si queremos seguir trabajando o no, estamos hablando de alcanzar la libertad financiera.

¿Qué es la libertad financiera y dónde y cómo se consigue?

De media los españoles estudiamos y nos formamos unos veinte años para conseguir un trabajo que nos aporte el capital que necesitamos para vivir pero… ¿y si fuera al revés? ¿En vez de trabajar por dinero, puede el dinero trabajar por nosotros? ¿Quieres saber cuál es la mejor inversión que puedes realizar en tu vida?

La razón fundamental por la que la gente no consigue lo que busca es porque realmente no sabe lo que quiere. Tan importante como la pasión, la motivación, el esfuerzo y la persistencia para alcanzar tu objetivo es haber definido bien dicho objetivo.

¿Cuáles son exactamente esos esfuerzos que debes realizar durante media etapa de tu vida laboral para poder vivir mejor que nadie la otra mitad de ella?

Montar tu propia empresa es, sin duda, una de las experiencias más apasionantes que puedes vivir a lo largo de tu vida, pero ¿Es la opción de emprender el mejor camino para conseguir la libertad financiera?

Es hora de coger las riendas de tu vida financiera, alcanzar la deseada libertad financiera y poder ser quien quieras ser.

¿Te atreves a dar el paso?

#MétodoFree